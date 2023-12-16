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16 Aralık 2023 Cumartesi 12:51:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 12:51:00

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinli sayısı 4 bin 520'ye yükseldi

Kaynak: AA

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Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısı 4 bin 520'ye yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin dün akşamdan bu yana Eriha, Beytullahim, El Halil, Ramallah, Tulkerem ve Kudüs'te 16 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, gözaltına alınanlar arasında kanser hastası bir kadının da olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınanlar ile yakınlarının darp ve tehditlere maruz kaldığı, ayrıca evlerinin tahrip edilip yıkıldığı paylaşıldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği kanlı baskınlar sırasında alınanlarla birlikte, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 4 bin 520'ye ulaştı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve ev baskınlarında artış yaşanıyor.

Etiketler : batı şeria doğu kudüs gözaltı filistinli israil
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