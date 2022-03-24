Dünyanın gözü Brüksel'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 50 dakika sürdü.

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katılıyor.

Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çektiren liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler bulunuyor.

NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunun değerlendirileceği zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.

Toplantıdan önce Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yoğun bir ikili görüşme trafiği bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dünkü açıklamasında "Yarınki zirvede daha fazla karar alacağız. Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız." diyerek, ittifakın doğu kanadındaki güçlerin sayısını kara, hava ve denizde artıracaklarını, ilk aşama olarak Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya daha fazla asker konuşlandırılacağını bildirmişti.

Erdoğan, NATO Liderleri ile aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, fotoğraf öncesi tokalaşarak kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMI

Başkan Erdoğan'ın, zirve marjında, katılımcı bazı devlet ve hükûmet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Erdoğan'ın, tüm dünyanın gözlerinin çevrileceği NATO Zirvesi'nde başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg olmak üzere ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi liderlerle ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.

Zirve toplantısında, ayrıca haziranda düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte ittifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

ERDOĞAN İLE BIDEN GÖRÜŞECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın ele alınacağı görüşmede, bölgesel konuların da değerlendirilmesi öngörülüyor.

DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY, NATO LİDERLER ZİRVESİ'NE HİTAP EDECEK

Genel Sekreter Stoltenberg zirve öncesi yaptığı açıklamada, "Zirvede savaş krizini birlikte ele alacağız. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy NATO liderlerine hitap edecek" dedi.

Liderlerin zirvede Ukrayna'ya olan desteğe odaklanacağını belirten Stoltenberg, "NATO'nun temel görevi, tüm müttefikleri korumak ve savunmaktır. İttifakın doğusundaki askeri varlığımızı artırdık. Yeni bir aciliyet durumumuz var ve NATO Zirvesi'nde liderlerin savunmaya daha fazla yatırım yapma taahhüdümüzü yerine getirmek için savunma yatırımlarını hızlandırmayı kabul etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.