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31 Ocak 2023 Salı 15:33:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 15:33:00

Bakü'de İran'ın casus ağına yönelik operasyon

Kaynak: AA

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Azerbaycan'da İran'ın casus ağına yönelik operasyon düzenlendi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakü ve bölgelerde birtakım kuruluş ve iş yerlerine operasyon yapıldı.

Bu kuruluşlar arasında İran yanlısı yayınlarıyla bilinen "SalamNews" haber ajansı ile "İnteraz" televizyon kanalı da bulunuyor.

Söz konusu operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak'ta sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş ve iki güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirmişti.

Saldırı sonrasında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin faaliyeti askıya alınmış, tüm personel ile aileleri Bakü'ye dönmüştü.

Etiketler : Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Azerbaycan İlham Aliyev
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