"El" kriz... Bakan görevden alındı

Arapça ve İbranice basındaki haberlere göre, olay geçen ay ABD'nin Manama Büyükelçisi Steven Bondy'nin babası için düzenlenen cenaze töreninde gerçekleşti.

Bahreyn'in eski Kültür Bakanı aynı zamanda kraliyet ailesinin kadın üyesi Mey Muhammed bint Halife'nin İsrail'in Manama Büyükelçisi Eitan Na'eh ile görüşmeyi ve el sıkışmayı reddettiği aktarıldı.

Haberlere göre, Şeyha Mey, cenaze törenini terk etti ve ABD Büyükelçiliğinden kendisinin törene katıldığına ilişkin fotoğrafların yayınlanmamasını istedi.

LAPİD, BAHREYN VELİAHDI İLE GÖRÜŞTÜ, BAKAN GÖREVDEN ALINDI

Jerusalem Post'un haberine göre, ülkede 20 yıldır Kültür Bakanlığı görevini yürüten Şeyha Mey, 21 Temmuz'da kraliyet kararnamesiyle yapılan kabine değişikliğinde görevden alındı.

Haberde, İsrail Başbakanı Yair Lapid'in aynı gün Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed bin İsa Al Halife ile telefonda görüştüğü ve yapılan açıklamada "ikili ilişkilere vurgu yapıldığına" işaret edildi.

BAHREYN HÜKÜMETİNDEN "YANLIŞ YORUMLANMAMALI" AÇIKLAMASI

Basında çıkan iddiaların üzerine, Bahreyn hükümet sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Şeyha Mey'in 20 yıldan uzun süredir Bahreyn hükümetinde ayrıcalıklı olarak görev yaptığı, "kabinede yapılan değişikliklerin Bahreyn tarihindeki en kapsamlı hükümet değişikliği olduğu, bu değişimlerin yanlış yorumlanmaması gerektiği" ifade edildi.

Buna karşın Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Bahreynli Bakan'ın İsrail Büyükelçisi'nin elini sıkmayı reddetmesinin "Bahreyn halkının Filistin halkına karşı samimi desteğinin gerçek bir örneği olduğunu" belirtti. Kasım, İsrail ile tüm normalleşme çabalarının "ortak Arap vicdanı için kabul edilemez olduğunu" kaydetti.

İsrail ve Bahreyn, 2020'de imzaladıkları diplomatik normalleşme anlaşmalarının ardından hızla ilişkilerini geliştirmeye başlamıştı.

İsrail'den aralarında Başbakan, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanlarının yer aldığı çok sayıda üst düzey isim Bahreyn'i ziyaret etti. Basında çıkan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi Bahreyn ile insansız hava aracı ve savunma sistemleri satışı konusunda anlaştı.

Bahreyn ülkesindeki Şii nüfus ve coğrafi yakınlık nedeniyle, İran'ı bir numaralı ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor. İsrail de Tahran yönetimi ve nükleer çalışmalarını öncelikli tehdit olarak değerlendiriyor.