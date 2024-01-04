Bağdat'ta hava saldırısı! Şii lider öldürüldü!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden "Ebu Takva es-Saidi" isimli kişinin ABD hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

"Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı" isimli kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı Komutan Yardımcısı Ebu Takva es-Saidi'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürüldüğü aktarıldı.

Iraklı Şii milis güçlerden Nuceba Hareketi'ne ait sosyal medya platformu "Telegram" hesabından da yapılan açıklamada, Ebu Takva Saidi'nin saldırıda hedef alınarak öldürüldüğü belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde ise Bağdat'ta Haşdi Şabi Lojistik Dairesi'nin hava saldırısına maruz kaldığı ve yaralılar olduğu kaydedildi.

Irak hükümetine bağlı resmi makamlardan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

IRAK, HAŞDİ ŞABİ'YE YÖNELİK SALDIRIDAN ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYON GÜÇLERİNİ SORUMLU TUTTU

Irak hükümeti, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin, Haşdi Şabi'ye yönelik saldırının sorumlusu olduğunu duyurdu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Resul, Bağdat'ta düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybedenler olduğuna dikkati çekerek, olayın adeta bir "terör eylemi" olduğunu vurguladı.

Başbakan tarafından verilen resmi izinle çalışan Haşdi Şabi'ye yönelik saldırının "gerekçesi" olmadığını kaydeden Resul, "Irak Silahlı Kuvvetleri, bu saldırıdan koalisyon güçlerini sorumlu tutuyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü Resul, bu olayın, Irak silahlı kuvvetleri ile uluslararası koalisyon güçleri arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığını belirtti.

Irak güvenlik güçleri, hava saldırısında vurulan başkent Bağdat'taki Filistin Caddesi'nde bulunan Haşdi Şabi Lojistik Destek Dairesi'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri almaya başladı.

"Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı" isimli kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı Komutan Yardımcısı Ebu Takva es-Saidi'nin ABD saldırısında öldürüldüğü bildirilmişti.