27 Temmuz 2020 Pazartesi 22:42:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 22:42:00
Bağdat'ta askeri üsse roketli saldırı
Kaynak: İHA
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Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde koalisyon güçlerinin yer aldığı askeri üsse roketli saldırı düzenlendi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci askeri üssüne roketli saldırı düzenlendi. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bağlı askerlerin bulunduğu üsse 4 adet Katyuşa roketi düştü. Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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