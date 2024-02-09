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BAE aracı oldu esir takası gerçekleşti!
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09 Şubat 2024 Cuma 00:41:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 00:41:00

BAE aracı oldu esir takası gerçekleşti! 200 asker...

Kaynak: AA

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Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası anlaşması doğrultusunda karşılıklı olarak 100'er asker takas edildi.

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, esir takası anlaşması doğrultusunda 100 Ukraynalı askerin teslim alındığını belirterek, "100 Ukraynalı daha Ukrayna'da evlerinde. Tümü kendi topraklarına döndü. Her biri için çalışıyoruz ve herkesi geri alana kadar durmayacağız" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, esir takası anlaşmasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda gerçekleştiği belirtilerek, "8 Şubat 2024'te müzakere süreci sonucunda esaret altında altında olan 100 Rus asker, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri getirildi. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden 100 esir teslim edildi.

Etiketler : esir takası asker takası Rusya-Ukrayna
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