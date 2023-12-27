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27 Aralık 2023 Çarşamba 23:10:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 23:10:00

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Kaynak: AA

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Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Leyla Abdullayeva'nın Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Paris yönetiminin, Azerbaycan'ın, Fransa'nın Bakü Büyükelçiliğindeki iki çalışanı "istenmeyen kişi" ilan etme kararını kayda geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın, Azerbaycan'ın bu kararını haklı çıkarmak için sunduğu iddiaları kesin bir dille reddettiği bildirildi.

Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, Fransa'nın da Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinde çalışan iki kişiyi "istenmeyen kişi" ilan ettiği belirtilen açıklamada, Büyükelçi Abdullayeva'nın, bu konuda bilgilendirilmek üzere Bakanlığa çağrıldığı ifade edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Ann Buayon'un Bakanlığa çağrıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, Büyükelçi Buayon'a, iki çalışanının 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi4ne aykırı faaliyette bulundukları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiğinin tebliğ edildiği belirtilmişti.

Söz konusu iki diplomatın, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenirken, Büyükelçiye Azerbaycan'ın protesto notası da takdim edilmişti.

Etiketler : Fransa Dışişleri Bakanlığı AZERBAYCAN BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ
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