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Azerbaycan'dan Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı
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23 Aralık 2023 Cumartesi 11:23:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 11:23:00

Azerbaycan'dan Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin acısının Azerbaycan'ın da acısı olduğunu belirten Hasanov, "Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasanov, mesajında şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi, yaralı askerler için şifa temennisinde bulundu.

Etiketler : azerbaycan asker şehit taziye mesajı
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