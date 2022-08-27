Azerbaycan'dan ABD ve Fransa'ya büyükelçi tepkisi

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27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:32:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2022 Cumartesi 16:32:00

Azerbaycan'dan büyükelçilerini Şuşa'ya göndermeyen ABD ve Fransa'ya tepki

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen bir konferansa büyükelçilerinin katılmaması nedeniyle AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelerden ABD ve Fransa'ya tepki gösterdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'da faaliyet gösteren diplomatik misyon temsilcilerinin katılımıyla Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen konferans sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD ve Fransa büyükelçilerinin konferansa katılmadığını bildiren Hacıyev, şunları kaydetti:

Onların bu toplantıya katılmamalarına anlam veremiyoruz. Doğrusu Şuşa'nın onların katılımına ihtiyacı yok. Gelebilirler ya da gelmeyebilirler. Muhtemelen bundan sonra biz de onları davet etmeyeceğiz. Onlar AGİT Minsk Grubu üyesi olarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün temin edilmesini mi hazmedemiyorlar ya da Şuşa'daki imar çalışmalarını mı hazmedemiyorlar bilemiyorum.

Hacıyev, Şuşa'ya gelmeyen ABD ve Fransa büyükelçilerinin Azerbaycan halkına hesap vermesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

Şuşa'ya gelmemelerinden, Azerbaycan'ın 30 yılını alan müzakere sürecinde onların hangi amaçlara hizmet ettiği ve hangi çıkarları savunduğu anlaşılmaktadır. Minsk Grubu'nun birileri tarafından canlandırılma çabaları hem ikiyüzlülük hem de utanç verici bir durumdur. Minsk Grubu eş başkanı ülkelerin utanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlara adaletsizliği giderme ve işgali ortadan kaldırmak için yetki verilmişti. Fakat bir karış Azerbaycan toprağı işgalden kurtulmadı. 30 yıllık başarısızlık faaliyetlerinden sonra AGİT Minsk Grubu'na yeni atamalar yapmak utanç vericidir. Bizim için artık böyle bir kuruluş yoktur. Bu Azerbaycan'ın tutumu değildir. Minsk Grubu, kendi kendine suikastta bulunmuş bir kuruluştur. Bizim için artık tarihin bir parçasıdır.

Şuşa'da, 60 ülke ve 19 uluslararası kuruluştan 160'tan fazla diplomat ve askeri yetkilinin yer aldığı konferansta katılımcılara, işgalden kurtarılan bölgelerdeki imar ve ihya çalışmaları konusunda bilgi verildi.

Etiketler : azerbaycan şuşa abd fransa
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