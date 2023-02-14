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14 Şubat 2023 Salı 15:45:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 15:45:00

Azerbaycan Türkiye'ye 1541 ton insani yardım gönderdi

Kaynak: AA

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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Azerbaycan'dan Türkiye'ye 1541 ton insani yardım gönderildiğini açıkladı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, düzenlediği basın toplantısında, deprem sonrasında Azerbaycan'ın Türkiye'ye yardımları hususunda bilgileri paylaştı.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın, Türkiye'nin uluslararası yardım çağrısını beklemeden harekete geçtiğini ifade eden Bağcı, arama kurtarma ekiplerini taşıyan ilk uçağın, deprem saatinden 6 saat geçmeden Bakü'den havalandığını, aynı günde toplam 3 uçakta 400'den fazla personelin Türkiye'ye gittiğini hatırlattı.

Bağcı, depremin ikinci gününde yeni ekiplerin de Türkiye'ye gittiğini ve yaklaşık 750 arama kurtarma personelinin deprem bölgesinde çalışmalara başladığını belirtti.

Azerbaycan halkının Türkiye'ye yardımda bulunmak için seferber olduğunu, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının girişimleriyle yardım kampanyalarının başlatıldığını söyleyen Bağcı, bu süreçte katkısı bulunan ve geçen herkese teşekkür etti.

Bağcı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in büyükelçiliği ziyaret ederek taziyelerini sunduğunu, Milli Meclis Başkanı, Başbakan ve bakanlar dahil tüm yetkililerin kendisini arayarak taziye ve desteklerini belirttiklerini anlattı.

Azerbaycan halkının Türkiye ile tek yürek olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Bağcı, bugüne kadar Azerbaycan'dan yapılan yardımlarla ilgili, "Türkiye'ye bugüne kadar Azerbaycan'dan 5 bin 624 çadır, yaklaşık 25 bin battaniye, 401 ton tıbbi malzeme, bazıları çok büyük 1297 jeneratör, 6 bin 240 ısıtıcı, 737 ton gıda malzemesi sevk edilmiştir. Türkiye'ye Azerbaycan'dan toplam 1541 ton insani yardım gönderilmiştir." ifadesini kullandı.

Bağcı, "Türkiye bütün gücüyle bu acıları azaltacak ve yaraları sarabilecek güçtedir ve Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz deprem bölgesini en kısa sürede ayağa kaldırmak ve tekrar insanlarımızın hizmetine sunmak üzere inşa faaliyetlerine başlayacağız." dedi.

Etiketler : azerbaycan türkiye deprem insani yardım asrın felaketi

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