Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin dış politikasında 2023'te yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi paylaştı ve soruları yanıtladı.

Türkiye, Rusya ve Gürcistan'la ilişkileri daha da ilerlettiklerini dile getiren Bayramov, İran'la gerginliğin giderilmesi için temasları sürdürdüklerini söyledi.

Bayramov, Orta Asya ülkeleriyle ilişkileri geliştirdiklerini, başta Doğu Avrupa olmak üzere Avrupa ülkeleriyle de ilişkilerinin ivme kazandığını vurguladı.

Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkeleriyle de ilişkileri ilerlettiklerinin altını çizen Bayramov, Azerbaycan'ın yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinin sayısının 90'a ulaştığını belirtti.

Bayramov, Azerbaycan'ın, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına 2 milyon dolar katkıda bulunduğunu belirtti.

"ERMENİSTAN YÖNETİMİ, SİYASİ İRADE GÖSTERİRSE BARIŞA GİDEN YOL AÇIKTIR"



Ermenistan'la yürütülen barış sürecine de değinen Bayramov, bu hususta yıl içinde önemli sonuçların elde edildiğini, bunun da aracı olmadan, ikili müzakerelerle sağlandığına dikkati çekti.

Bayramov, müzakerelerin yeni yılda da sürdürüleceğini vurgulayarak, "Ermenistan yönetimi, siyasi irade gösterirse barışa giden yol açıktır. Bu siyasi irade nasıl olacak bunu gelecekte göreceğiz" dedi.

Ermeni mevkidaşı ile iki ülke sınırında hatta ileride şartlar oluşursa birbirlerinin ülkelerinde de bir araya gelebileceklerini söyleyen Bayramov, "İlerleme elde etmek çok zordur fakat süreci baltalamak kolaydır. Olumsuz retorik zararlıdır. Ermenistan, olumlu ilerleme istiyorsa retoriğe dikkat etmelidir. Son dönemde Erivan'dan az da olsa 'olumlu mesajlar' duyuyoruz. Bu çizginin devam etmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayramov, müzakerelere ilişkin, "Hala ciddi görüş ayrılıkları mevcut fakat ciddi fikir ayrılıkları olan maddelerin sayısında azalma da var. Barışın ne zaman olacağını söylemek zor. Erivan yönetimi, ciddi siyasi irade ortaya koysa kısa sürede barış imzalanabilir" diye konuştu.

"Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin ne zaman açılacağı"na ilişkin soruya Bayramov, "Büyükelçiliğimiz, buraya yapılan saldırı sonrasında kapanmıştı. İran'la müzakere ediyoruz. Suçlu, en sert şekilde cezalandırılmalı ve büyükelçiliğin güvenliğine tam teminat verilmelidir. Yargı sürecinin sonucuna göre karar vereceğiz. Yargı süreci istediğimiz gibi sonuçlansa biz de bu yönde karar alacağız" yanıtını verdi.

"ERMENİSTAN'I SİLAHLANDIRMAK BÖLGE İÇİN YENİ TEHDİT KAYNAĞI OLABİLİR"



Hindistan'ın Ermenistan'a silah satmasına da değinen Bayramov, Hindistanlı yetkililerin bu durumun Azerbaycan'a karşı bir tutum olmadığını, tamamen ticari olduğunu söylediklerini aktardı.

Bayramov, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fakat buna sadece ticari mesele gibi bakmaları doğru değil. Burada uzun süreli çatışma dönemi ve savaş yaşandı. Şimdi barış süreci yürütülüyor. Ermenistan'da ciddi sayıda intikamcı güçler var. Bu gibi adımlar bu intikamcı güçlere cesaret veriyor. Ermenistan'ı silahlandırmak bölge için yeni tehdit kaynağı olabilir. Bu, bölgede barış ve refaha darbe olabilir. Bölgeyle iş yapmak isteyen ülkeler, tüm bölge ülkelerinin çıkarlarını göz önünde bulundurmalıdır."

Bayramov, Fransa ile ilişkilerin gergin olmasının müsebbibinin Azerbaycan olmadığına dikkati çekerek, "Durumun bu raddeye gelmesinin başlıca nedeni Fransa'nın Ermenistan yanlısı olmasıdır. Daha önce gizliyorlardı. 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra bunu açıkça dile getirdiler. Sadece Ermenistan yanlısı değiller, aynı zamanda katı Azerbaycan karşıtı bir tutum sergiliyorlar. Azerbaycan karşıtı girişimlere çok durumda Ermenistan değil Fransa öncülük ediyor. İlişkilerimizin geleceği de bize değil Fransa'ya bağlıdır" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan'da Fransız casus ağının tespiti ve 2 Fransız diplomatın bu nedenle 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi"ne ilişkin soru üzerine Bayramov, "Bu şahıslarla ilgili Azerbaycan'ın ilgili kurumlarında ciddi kanıtlar vardı. Fransa Büyükelçisi, Bakanlığa çağrıldı ve nota verildi. Fransa da yanıt olarak bizim 2 diplomatımızı istenmeyen kişi ilan etti fakat onlar bizim aksimize hiçbir gerekçe göstermedi. Bizim adımımızla Fransa'nın adımı arasında büyük farklar var" şeklinde yanıt verdi.

Bayramov, "Bölgemizden uzaktaki ülkelerin bölgedeki olaylara müdahale girişimleri kabul edilemez. Müdahale, zaten olumsuz bir kelime. Bölgeye ilgi duyan devletler pozitif gündemle buraya gelmelidir. O zaman hem onlar hem de bölge kazanır" dedi.

AZERBAYCAN, AFGANİSTAN'DA DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK AÇACAK



2024'te 3 ülkede daha diplomatik temsilcilik açacaklarını söyleyen Bayramov, "Yeni yılda Tayland, Umman ve Afganistan'daki diplomatik misyonlarımız faaliyete geçecek. Bunlar, önümüzdeki aylarda gerçekleşebilir" bilgisini paylaştı.