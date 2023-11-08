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Avusturya'da yasaklı Hamas sembolünü kullananlara para cezası artırılacak
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08 Kasım 2023 Çarşamba 21:51:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 21:51:00

Avusturya'da yasaklı Hamas sembolünü kullananlara para cezası artırılacak

Kaynak: AA

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Avusturya'da iktidarı oluşturan merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi, antisemitizmle mücadele kapsamında Nazi, Irkçı Kimlikçiler Hareketi ve Hamas'a ait yasaklı sembollerin kullanılmasına yönelik para cezasının ciddi oranda artırılmasını içeren yasal düzenleme üzerinde anlaştı.

Bakanlar Kurulu'nda yapılan görüşmede, ülkede Nazi dünya görüşünün propagandasının yapılmasını yasaklayan ve "Yasak Yasası" olarak adlandırılan düzenlemenin kapsamının antisemitizmle mücadele kapsamında genişletmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, halihazırda ülkede yasaklı olan Nazi, Irkçı Kimlikçi Hareketi ve Hamas'a ait sembollerin kullanılması durumunda 4 bin avro olan para cezası, 10 bin avroya çıkartılacak.

Kamuda çalışan birinin, söz konusu yasa kapsamında ceza alması durumunda işine son verilecek. Ayrıca Nazi döneminde işlenen vahşetin masum gösterilmesi cezalandırılacak.

Ülkede 1945'te yürürlüğe giren ve belirli periyotlarla kapsamının genişletildiği "Yasak Yasası", anayasa maddesi olduğu için söz konusu değişikliğin yapılabilmesi, Meclisin üçte ikisinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.

Avusturya'da aşırıcılık, "siyasal İslam'la" mücadele kapsamında Hamas'a ait semboller, Şubat 2019'da yasaklanmıştı.

Etiketler : Avusturya YASAK HAMAS
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