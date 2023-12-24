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24 Aralık 2023 Pazar 16:12:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 16:12:00

Avustralya'da şiddetli fırtına nedeniyle binlerce kişi elektriksiz kaldı

Kaynak: AA

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Avustralya'nın doğusunda bulunan Queensland eyaletinde şiddetli fırtına sebebiyle binlerce kişi enerjisiz kaldı.

Avustralya Yayın Kurumu ABC'nin haberine göre, Meteoroloji Bürosundan (BOM) yapılan açıklamada, Queensland'in yanı sıra Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeyinde de etkili olan fırtınanın, bazı bölgelerde şiddetli sağanak ve doluya yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, 57 binden fazla binanın ve binlerce kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Queensland eyaletinde elektrik dağıtım hizmeti veren Energex, eyaletin güneyinde iki saat içinde yaklaşık 151 bin yıldırımın düştüğü bilgisini paylaştı.

BOM'da kıdemli meteoroloji uzmanı Felim Hanniffy, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Ipswich bölgesi civarında gece boyunca 10 santimetreyi aşan "dev dolu" yağışının görüldüğünü ifade etti.

Etiketler : fırtına enerjisiz Queensland
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