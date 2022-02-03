VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü
Öğretmenlik Meslek Kanunu yasalaştı
Şuşa Beyannamesi kanun teklifi Meclis'ten geçti
DEAŞ elebaşına yönelik operasyonun detayları paylaşıldı
"Rusya, Ukrayna işgaline zemin hazırlamak için sahte saldırı videosu üretebilir"
Başkan Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
Başkan Erdoğan, Kırım Tatar Heyeti'ni kabul etti
Avrupa'nın tamamı Kovid-19 seyahat haritasında koyu kırmızıya boyandı
Türkiye ve Ukrayna'dan ileri teknoloji, havacılık ve uzay alanında iş birliği
Kuzey İrlanda Başbakanı istifa etti
Üç ayların müjdeleyicisi Regaip Kandili dualarla idrak edildi
ABD Başkanı Biden: DEAŞ elebaşı Suriye'de öldürüldü
Facebook eleştiri oklarının hedefinde olmayı sürdürüyor
'Ben çaldım' diye paylaşım yapan zanlıya polisten 'biz yakaladık' cevabı
"Birbirimizin kültür ve tarihini bilmek en başta dostluk köprülerimizin sağlamlaştığının bir ifadesi...
Peru'da 6,8 büyüklüğünde deprem
Türkiye-Ermenistan görüşmelerinin ikincisi 24 Şubat'ta yapılacak
Palandöken'de turistleri taşıyan midibüs devrildi, 25 kişi yaralandı
Suriye'de yakalanan terör örgütü MLKP üyesi Türkiye'ye getirildi
Vaka sayısı 100 binin üzerinde
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” 4 Şubat Cuma saat 20.00'de 24'te
"Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz"
Yunan sahil güvenliğinin taciz ettiği balıkçı yaşadıklarını anlattı
Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı
03 Şubat 2022 Perşembe 22:45:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 22:45:00

Avrupa'nın tamamı Kovid-19 seyahat haritasında koyu kırmızıya boyandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Kovid-19 seyahat haritasının son güncellemesinde, tüm Avrupa'yı koyu kırmızı renge boyayarak kıtanın çok yüksek düzeyde enfeksiyon riski altına olduğunu gösterdi.

ECDC'nin her perşembe güncellediği haritasına göre, koyu kırmızı çok yüksek riskli, kırmızı yüksek, turuncu orta düzeyde, yeşil ise düşük düzeyli enfeksiyon riskli ülkeleri simgeliyor. AB üyesi ülkeler, bu renk kodlarına göre seyahat tedbirleri alıyor.

Bugünkü haritada Avrupa'daki tüm ülkelerin koyu kırmızı renkte olduğu görüldü.

Haritadaki duruma ilişkin yayınlanan raporda, son beş haftadır vaka sayılarının çok yüksek oranda arttığı, buna rağmen ölüm oranlarının stabil seyrettiği belirtildi.

En çok vakanın 50 yaşın altındakilerde görüldüğü ifade edilirken vaka bildirim ve ölüm oranlarının gelecek iki hafta içinde artmasının beklendiği aktarıldı.

Omicron ve Delta varyantlarının bazı ülkelerde ortak dolaşımda olduğu, Omicron'un hızla yayılmaya devam ettiği ve Avrupa ülkelerinin Omicron dalgasının farklı aşamalarında olduğu kaydedildi.

Avrupa ülkeleri, vaka sayılarındaki artışa rağmen Omicron'un hafif semptomlarla atlatılması ve yüksek aşılama oranları nedeniyle salgın tedbirlerini birbirine ardına sonlandırıyor.

Avrupa'da yetişkinlerin yüzde 81'i, tüm nüfusun yüzde 70'i tam aşılanmış, yetişkinlerin yüzde 52'si, tüm nüfusun yüzde 42'si takviye dozu da almış durumda.

Etiketler : kovid19 seyahat haritası avrupa Kovid19 seyahat haritası
Şubat'ta eğlenceye devam

Şubat'ta eğlenceye devam
'Aşkım kısmetim çıktı, koş!'

'Aşkım kısmetim çıktı, koş!'
Ardından helva kuvurdular

Ardından helva kuvurdular
Oynadığı karakteri çok sevdi

Oynadığı karakteri çok sevdi
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Evlilik teklifi şaşkınlığı

Evlilik teklifi şaşkınlığı
65 bin liralık stil

65 bin liralık stil
Bastonla sahnede

Bastonla sahnede
Babalık özlemi

Babalık özlemi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER