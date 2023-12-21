Avrupalı liderlerden Çekya'daki saldırıya kınama

Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesi'nde 15 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrasında Avrupa ülkelerinden kınama ve taziye mesajları paylaşıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Çekya'daki silahlı saldırının ardından "derin şok" yaşadığını belirtti.

Scholz, "Düşüncelerimiz kurbanların aileleri ve dostlarıyla birlikte. Çek dostlarımızın acısını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, X'ten yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının "Avrupa'nın kalbini vurduğunu" kaydetti.

Baerbock, "Yastayız. Düşüncelerimiz tüm kurbanların aileleri ve dostlarıyla. Başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı yazılı açıklamada, bu zor zamanda Çekya ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

FRANSA



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X'ten yaptığı açıklamada, Prag'daki silahlı saldırıdan ötürü üzüntü duyduğunu belirtti.

Macron, olayın mağdurları, yaralılar ve yakınlarının yanı sıra Çekya makamları ve halkıyla dayanışma içinde olduğu mesajını paylaştı.

İTALYA



İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X'teki hesabından "Prag'daki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Başbakan Petr Fiala ve tüm Çekya'daki halka en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu.

Meloni, "Her türlü şiddeti, fanatizmi ve terörü en güçlü şekilde kınadığımızı yineliyoruz. Avrupa, vatandaşlarının güvenliğini en üst düzeyde temin etmek için gerekli her türlü aracı kullanmalıdır." sözlerine yer verdi.

MALTA



Malta Başbakanı Robert Abela, X'ten yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Prag'da yaşananlardan derin üzüntü duyduk. Mağdurların ailelerine ve Çekya halkına en derin taziyelerimi sunuyorum."

SLOVENYA



Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Prag'daki saldırı haberi karşısında dehşete düştük. Çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesinden üzüntülüyüz. Noel, derin üzüntülerin değil, barışçıl faaliyetlerin zamanı olmalı." değerlendirmesini yaptı

Pirc Musar, Çekyalı mevkidaşı Petr Pavel'e de derin üzüntülerini ilettiğini aktardı.

Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı da Çekya'ya başsağlığı dileklerini ileten bir mesaj yayımlayarak, dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

HIRVATİSTAN



Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prag'daki saldırı haberleri karşısında derinden sarsıldım. Masum insanların hayatını kaybetmesi korkunç. Düşüncelerimiz yakınlarını kaybedenlerin aile ve arkadaşlarıyla birlikte. Çekya halkı ve Çekya Başbakanı Petr Fiala'ya en derin üzüntülerimi iletiyorum." sözlerini kullandı.

BOSNA HERSEK



Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Çekya Cumhurbaşkanı Pavel'e taziye mesajı gönderdi.

Komsic, mesajında şunları kaydetti:

"Prag'da yaşanan trajik olay karşısında şaşkın ve endişeliyim. Yapılan saldırıyı kınıyorum. Bosna Hersek halkı, Devlet Başkanlığı Konseyi ve şahsım adına en derin üzüntülerimi sunuyorum. Yaralıların da en kısa sürede iyileşmelerini temenni ediyorum."

KOSOVA



Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından "Düşüncelerimiz kurbanların aileleriyle ve bugün Prag'da yaşanan korkunç toplu silahlı saldırıdan etkilenen herkesle birlikte." mesajını paylaştı.

Osmani, Kosova'nın Prag sakinleri ve Çekyalı müttefikleriyle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

YUNANİSTAN



Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, X'teki paylaşımında, Prag'daki "menfur saldırıdan şoke olduğunu" belirterek, Yunan halkı adına kurbanların aileleri ve yakınlarına en derin taziyelerini sunduğunu ve yaralılara acil şifa dilediğini aktardı.