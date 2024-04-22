VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz
Yazar Taha Kılınç: Türkiye'de sadece yabancı düşmanlığı üzerinden oy toplayan partiler var
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi martta arttı
Tüketici güven endeksi nisanda arttı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Avrupa 2023'te olağan dışı hava olaylarıyla karşılaştı
22 Nisan 2024 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 11:00:00

Avrupa 2023'te olağan dışı hava olaylarıyla karşılaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, 2023 yılı Avrupa'da yangınlardan sellere olağan dışı hava olaylarının yaşandığı, yüksek ekonomik maliyetlere yol açan bir yıl oldu.

Copernicus, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ile hazırladığı "2023 Avrupa İklim Durumu Raporu"nu açıkladı.

Buna göre, 2023'te Avrupa genelinde görülen sel ve sıcak hava dalgalarından milyonlarca kişi etkilendi.

2023, Avrupa'da kayıtlara geçen "en sıcak veya 2'nci en sıcak" yıl olurken; sıcaklıklar, kaydedilen en sıcak eylül ayı da dahil olmak üzere, yılın 11 ayı boyunca ortalamanın üzerinde seyretti.

Geçen sene "aşırı sıcaklık stresinin" yaşandığı rekor sayıda gün kaydedilirken, bu günlerin sayısında Avrupa genelinde yıllar içerisinde süregelen artış eğilimine işaret edildi.

Sıcaklığa bağlı ölümler, son 20 yılda yaklaşık yüzde 30 artarken, raporun kapsamına dahil Avrupa ülkelerinin yüzde 94'ünde sıcaktan kaynaklanan ölümlerin arttığı tahmin ediliyor.

EN HIZLI ISINAN KITA

Sıcaklıkların küresel ortalamanın yaklaşık 2 katı artmasıyla en hızlı ısınan kıta olan Avrupa'da kaydedilen "en sıcak 3 yıl" 2020'den bu yana, "en sıcak 10 yıl" 2007'den bu yana yaşandı.

Geçen yıl, Avrupa'da 63 kişi fırtınalardan, 44 kişi sellerden ve 44 kişi de yangınlardan ötürü hayatını kaybetti.

2023'te hava ve iklime bağlı ekonomik kayıpların 13,4 milyar avroyu aştığı tahmin edilirken, ekonomik kayıpların yüzde 81'i selden kaynaklanıyor.

Seller, yaklaşık 1,6 milyon kişiyi, fırtınalar yaklaşık 550 bin kişiyi, orman yangınları ise 36 bin kişiyi etkiledi. Yunanistan'da "Avrupa'nın şimdiye kadar kaydedilen en büyük yangını" yaşandı.

ORTALAMANIN ÜZERİNDE YAĞIŞLI GÜN SAYISI

Kuzeybatı Avrupa'da ortalamanın üzerinde yağışlı gün sayısı görülürken, 2023 yılı boyunca Avrupa'nın çoğu ortalamanın üzerinde yağışlı geçti.

Yıl boyunca ve kıta genelinde yağışlarda önemli farklılıklar ölçüldü. Hollanda, Almanya'nın kuzeybatısı, Danimarka, Slovenya, Yunanistan'ın doğu ve orta bölümü, Türkiye'nin batısı, Rusya'nın güneybatısı ile Ukrayna'nın bazı kısımları özellikle yağışlı koşullarla karşılaştı.

İber Yarımadası'nın doğu ve güney kesimleri, Fransa'nın güneyi, Karadeniz'in batısındaki ülkeler ve Rusya'nın batısı ortalamanın üzerinde kuraklık koşullarıyla mücadele etti.

Eylülde Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'de rekor düzeyde yağış ve sel yaşandı.

"SICAKLIKLAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Raporda, görüşlerine yer verilen Copernicus İklim Değişimi Servisi Direktörü Carlo Buontempo, "2023'te Avrupa, şimdiye kadar kaydedilen en büyük orman yangınına, en yağışlı yıllardan birine, denizlerde şiddetli sıcak hava dalgalarına ve yaygın yıkıcı su baskınlarına tanık oldu. Sıcaklıklar artmaya devam ediyor ve bu verileri, iklim değişikliğinin etkilerine hazırlanmak için daha da hayati hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo da "İklim krizi, bizim neslimizin en büyük sorunudur. İklim eyleminin maliyeti yüksek görünebilir ancak eylemsizliğin maliyeti çok daha yüksek. Bu raporun da gösterdiği gibi, toplumun iyiliği için çözümler sunmak amacıyla bilimden yararlanmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Etiketler : avrupa birliği copernicus avrupa 2023 hava olayları
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX