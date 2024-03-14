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Austin ile Kihara telefonda görüştü
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14 Mart 2024 Perşembe 11:54:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 11:54:00

Austin ile Kihara telefonda görüştü

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanı Austin, Japon mevkidaşı Kihara ile telefonda görüştü.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru ile "CV-22 Osprey" tipi askeri nakliye uçaklarının faaliyetine ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin ile Kihara, yaptıkları telefon görüşmesinde, "CV-22 Osprey" tipi askeri nakliye uçaklarının yeniden uçuşa başlatılması konusunda iki ülke arasındaki koordinasyonundan memnuniyetlerini dile getirdi.

Austin, Japonya'daki V-22 Osprey uçakları kullanılmaya hazırlanırken, ABD askerlerinin ve Japon toplumunun güvenliğinin Bakanlık için "en önemli öncelik" olmaya devam ettiğini söyledi.

İkili, ABD ve Japonya arasındaki savunma işbirliğinin ilerletilmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Austin, mevkidaşıyla yakın zamanda yüz yüze görüşmeyi umduğunu ifade etti.

ABD'YE HAVA ARAÇLARININ GÜVENLİĞİNİ TEYİT ETMESİ ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Tokyo'nun batısındaki Yokota Hava Üssü'nde görev yapan ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu, ABD Hava Kuvvetlerine ait "CV-22 Osprey" nakliye uçağı, 29 Kasım 2023'te yerel saatle 14.40 sularında ülkenin güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında düşmüştü.

Japonya Savunma Bakanı Kihara, kaza sonrası açıklamasında, ABD'ye bu hava araçlarının güvenliğini teyit etmesi çağrısında bulunmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "CV-22 Osprey" tipi nakliye uçaklarının, şimdilik yerde tutulacağı bildirilmişti.

Etiketler : austin abd japonya Kihara
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