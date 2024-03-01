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01 Mart 2024 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 14:00:00

Arnavutluk, Bayraktar TB2 SİHA'ları teslim aldı

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Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi, Bayraktar TB2 SİHA'ların ülkeye ulaştığını bildirdi.

Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshisosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, verimliliği ve ileri teknolojisiyle tanınan Bayraktar TB2 SİHA'ların artık Arnavutluk'ta olduğunu duyurdu.

İki gündür SİHA'ların montajı ve işletimi ile kontrolünü sağlayacak gerekli altyapının kurulumunun gerçekleştirildiğini aktaran Peleshi, "Bu gelişme, Arnavutluk'un savunma yeteneklerini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkenin ulusal güvenliğini garanti altına alma ve en yüksek savunma standartlarını karşılama konusundaki kararlılığının kanıtı olarak hizmet ediyor." ifadesini kullandı.

Peleshi, Bayraktar TB2'lerin kurulumunun yapıldığı sırada kendisinin de bulunduğu birkaç fotoğrafı paylaşarak, bu kazanımın, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve yeniliğine adanmışlığın bir simgesi olduğunu vurguladı.

TB2'lerin sayısı hakkında bilgi verilmezken, geçen aylarda Arnavut askerler, SİHA'ların kullanımı için Türkiye'de eğitim görmüştü.

Arnavutluk, Aralık 2022'de Türkiye Cumhuriyeti ile stratejik ortaklığı ve NATO üyesi Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonu kapsamında Bayraktar TB2 SİHA filosunun satın alınmasına yönelik sözleşme imzalamıştı.

Etiketler : arnavutluk bayraktar tb2 siha
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