Arnavutluk Başbakanı'ndan Başkan Erdoğan ve Guterres'e tebrik
Kaynak: AA
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devam ettirilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i tebrik etti.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kutladı.
Rama, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Arnavutluk, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesini memnuniyetle karşılıyor. Bu önemli gıda tedarik hattı, dünya için hayati olmaya devam ediyor. Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i devam eden güçlü kararlıklarından dolayı tebrik ediyorum. Diplomasi, her zaman çözüm bulmanın en iyi yoludur."
19 KASIM'DAN İTİBAREN 120 GÜN SÜREYLE UZATILDI
Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı. Anlaşmanın süresi, 19 Kasım'da sona erecekti.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde Türkiye, BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını açıklamıştı.
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