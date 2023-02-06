Arap Birliği'nden Türkiye ve Suriye'ye taziye
Kaynak: AA
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye ve Suriye'ye başsağlığı diledi.
Arap Birliği Sözcüsü Cemal Ruşdi, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Sekreter Ebu Gayt'ın, Türkiye ve Suriye'de deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ise acil şifa temennisinde bulunduğunu kaydetti.
Açıklamada, Ebu Gayt'ın uluslararası topluma "Türkiye ve Suriye'yi sarsan deprem nedeniyle Suriye'nin kuzeyindeki afet bölgelerine acil yardım yapılması" çağrısında bulunduğu aktarıldı.
Açıklamada ayrıca Arap Birliğinin uluslararası insani yardım kuruluşlarını "bu felaket karşısında gerekli insani yardım için acilen harekete geçmeye" çağırdığı vurgulandı.
- Arap Birliği'nden Türkiye ve Suriye'ye taziye
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