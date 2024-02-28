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28 Şubat 2024 Çarşamba 11:12:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 11:12:00

Apple, elektrikli otomobil kararından vazgeçti

Kaynak: IHA

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ABD'li teknoloji devi Apple, elektrikli otomobil kararından vazgeçtiğini duyurdu. Şirket, bu birimdeki çalışanlarını üretken yapay zeka projelerinde görevlendireceğini duyurdu.

ABD'li teknoloji devi Apple'ın elektrikli otomobil üretim çalışmalarını sonlandırarak bu birimdeki çalışanlarını üretken yapay zeka projelerinde görevlendireceği bildirildi.

Elektrikli araç sektöründe rekabet giderek artarken, ABD'li teknoloji devi Apple'dan sürpriz bir hamle geldi. Şirket çalışanlarından edinilen bilgilere göre, üst düzey yöneticiler kurum içi bir toplantıda yaptıkları açıklamada şirketin elektrikli otomobil üretim çalışmalarını sonlandırarak bu birimdeki çalışanlarını üretken yapay zeka projelerinde görevlendireceğini duyurdu.

Elektrikli otomobil projesinde görevli yaklaşık 2 bin kişiyi ilgilendiren karar kapsamında, donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısı başta olmak üzere farklı görevlerde çalışan personelin diğer Apple birimlerindeki işlere başvurabileceği belirtildi. Bazı çalışanların işten çıkarılabileceği öğrenilirken, Apple'dan konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.

TESLA'YA RAKİP OLACAKTI

Araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmalarına son 5 yılda 113 milyar dolar harcayan Apple'ın elektrikli otomobil projesi, Tesla'nın otonom sürüş özellikleri sunan elektrikli araçlarına rakip olmak amacıyla başlatılmıştı. Apple geliştirdiği elektrikli otomobili tüketicilere detaylı olarak tanıtmasa da, halka açık yollarda test edilen araç birçok kez kamuoyunun gündemine gelmişti. Apple'ın elektrikli otomobil geliştirme çalışmalarını sonlandırmayı planladığına yönelik iddialar bu ay ABD basınında yer almıştı.

Etiketler : tesla apple elektrikli otomobil
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