VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İBB'de rüşvet operasyonu! 18 şüpheli yakalandı
İsrail'e açılan 'soykırım davasının ikinci gün duruşması başladı
İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu müjdesi...
Okullarda karne öncesi "kış şenliği" etkinlikleri
THY'den bazı Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası
12 Ocak 2024 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 11:45:00

Amazon ormanlarında bitki örtüsüyle kaplanmış devasa antik kent bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Amazon ormanlarında bitki örtüsüyle kaplanmış 2 bin 500 yıllık devasa antik kenti keşfeden bilim insanları, bu keşfin bölgede avcı toplayıcı olarak resmedilen antik halklar hakkındaki görüşleri değiştirebileceğini belirtti.

BBC'nin haberine göre, Ekvador'un güneyinde, Amazon ormanlarındaki Upano bölgesinde büyük bir antik kent keşfedildi.

Amazon'daki antik yerleşkelerin küçük olduğu ve halkın göçebe yaşam sürdüğünü düşünen bilim insanları, keşfedilen bu antik kentteki evler ile açık hava alanlarının birbirlerine "hayrete düşüren" yol ve kanal ağıyla bağlandığını tespit etti.

Araştırma ekibinin lideri, Fransa Ulusal Bilim Araştırma Merkezinden Prof. Dr. Stephen Rostain, "Burası, Amazon'da bildiğimiz diğer tüm antik yerlerden daha eski. Avrupa merkezli bir medeniyet bakış açımız var ancak bu keşif, kültür ve medeniyet konusunda fikrimizin değişmesi gerektiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın yazarlarından Antoine Dorison da "Bu keşif, Amazon kültürlerine bakışımızı değiştirdi. Burada yaşayan birçok insan küçük gruplar halinde, muhtemelen çıplak, avcı toplayıcı olarak resmediliyordu ancak bu keşif bize insanların şehir hayatı yaşadığını gösterdi." görüşünü paylaştı.

Arkeologlar, 2 bin 500 yıl önce kurulan kentte insanların yaklaşık 1000 yıl yaşam sürdüğünü tahmin ediyor.

ARAŞTIRMADA HAVADAN LAZERLE TESPİT YÖNTEMLERİ DE KULLANILDI

Araştırmada arkeologlar, yaklaşık 300 kilometrekarelik alandaki kazı çalışmalarının yanı sıra yoğun bitki ve ağaçların altında bulunan antik kentleri havadan tespit edebilen lazer teknolojisini de kullandı.

Bu teknolojiyle ev ve tören alanı olarak kullanıldığı düşünülen 6 bin dörtgen platform tespit edildi.

Etiketler : amazon ormanları bitki örtüsü antik kent
Kendi kanatlarıyla uçacak

Kendi kanatlarıyla uçacak
Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim

Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
Önce danıştı sonra yazdı

Önce danıştı sonra yazdı
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış
Estetik güzeli çıktı

Estetik güzeli çıktı
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX