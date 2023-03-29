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29 Mart 2023 Çarşamba 20:28:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 20:28:00

Almanya, Ukrayna'ya uzun vadeli askeri destek için 12 milyar euro ayırdı

Kaynak: AA

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Almanya'nın Ukrayna'yı askeri olarak uzun vadeli desteklemek için 12 milyar euro ayırdığı bildirildi.

Federal Meclis Bütçe Komisyonunun Ukrayna'nın askeri malzeme ile desteklenmesi için 12 milyar euro tahsis ettiği kaydedildi.

Haberde, bu miktarın 3,2 milyar eurosunun 2023'te, geri kalan 8,8 milyar euronun 2032'ye kadar kullanılacağı belirtildi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Komisyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 12 milyar euronun 4 milyar eurosu ile Alman Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'ya verdiği silah ve diğer malzemenin yeniden alınacağını söyledi.

Pistorius, 8 milyar euronun da Ukrayna'nın desteklenmesi için harcanacağını ifade ederek bu kararla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı mücadelesinde Ukrayna'nın yanında olduklarını gösterdiklerini kaydetti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Bütçe Komisyon Üyesi Andreas Schwarz de Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'ye yaptığı açıklamada yardıma ihtiyaç duyduğu sürece Ukrayna'yı destekleyeceklerini belirtti.

Schwarz, yardımın hava savunma, zırhlı araçlar ve koruyucu teçhizatın alınmasıyla ilgili olduğu bilgisini paylaştı.

Etiketler : almanya sosyal demokrat Komisyon ukrayna

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