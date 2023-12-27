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27 Aralık 2023 Çarşamba 11:19:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 11:19:00

Almanya'nın silah ihracatı 11,71 milyar avroya ulaştı

Kaynak: AA

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Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı, bu yıl yaklaşık 11,71 milyar avroya ulaşarak rekor kırdı.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Sol Partinin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, hükümetin bu yıl (1 Ocak-12 Aralık) yaklaşık 11,71 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıkladı.

Böylece Almanya'nın 2023'te silah ve askeri malzeme satışı rekor kırdı. Berlin'in silah ve askeri malzeme satışında bundan önceki yıllık rekor, 9,35 milyar avro ile 2021'de yaşanmıştı.

Bakanlığın yanıtına göre, bu yıl Almanya'nın en fazla silah ve askeri teçhizat sattığı ülke, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna oldu. Berlin, Kiev'e 4,15 milyar avroluk silah ve teçhizat satışına onay verdi.

Alman hükümetinin Ukrayna'ya ihracat izinleri, Leopard 2 tankları, Patriot hava savunma sistemleri, Gepard tipi uçaksavar tankları, mühimmatları, PzH obüsleri, stinger füzeleri, el bombalarını, kasklar ve araçları da kapsıyor.

Alman hükümeti, bu yıl yüzde 90'ı Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkesine olmak üzere 6,15 milyar avroluk silah ve 5,57 milyar avro askeri malzeme satışına onay verdi.

Almanya'da silah ihracatı kontrolleri söz konusu olduğunda, Ukrayna, Japonya, Avustralya veya Güney Kore ve NATO ülkeleriyle aynı veya benzer şekilde muamele görüyor.

Alman hükümetinin, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi diğer üçüncü ülkeler için de 1,76 milyar avro değerinde silah ihracatına izin vermesi de dikkati çekti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığının 8 Kasım'daki açıklamasına göre, Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı, 10 ayda yaklaşık 10 kat artarak 303 milyon avroya yükseldi. İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından ilk birkaç haftada federal hükümet, İsrail'den gelen 185 başvuruyu onayladı.

HÜKÜMET, BU ALANDA ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK İHRACAT RAKAMLARINA İMZA ATIYOR

Almanya'da 2021'de silah ihracatına kısıtlamalar getirme vaadiyle iktidara gelen hükümetin, ülke tarihinin en büyük ihracat rakamlarına imza atması da dikkati çekti.

Ukrayna olmasa bile Alman hükümeti bu yıl 7 milyar avronun üzerinde silah ve askeri malzeme ihracatını onayladı. Angela Merkel yönetimindeki eski hükümet döneminde bu rakam sadece üç kez aşıldı.

Almanya'da koalisyon müzakerelerinde, Yeşiller, Sosyal Demokrat Partinin zorlamasıyla Alman hükümeti aslında silah ihracatını azaltmayı ve bu amaçla bir kontrol yasası çıkarmayı amaçlıyordu.

Yeşiller, Sosyal Demokrat Parti ve Hür Demokrat Partinin oluşturduğu hükümet, silah ihracatını engellemeyi ve bu amaçla bir kontrol yasası çıkarmayı hedefliyordu.

Yeşiller Partisi liderliğindeki Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığının, ülkenin silah ihracatı kontrol yasasının güçlendirilmesi ve daha fazla şeffaflık sağlaması için çalışmalar yaptığı belirtilmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Almanya'yı, askeri yaklaşımında tarihi bir dönüşüme iterken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savaşın başlamasından sonra ülkesinin NATO'nun "GSYH'nin yüzde 2'sinin savunma giderlerine harcanması" hedefine uyacaklarını açıklamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaşını "dönüm noktası" olarak nitelendiren Scholz, Bundeswehr'in modern silahlarla yeterince donatılması için 100 milyar avroluk ek fon açıklamıştı.

Almanya'da tüm yılı kapsayan silah ihracatı rakamlarının ocak ayı başında açıklanması bekleniyor.

Etiketler : almanya silah ihracat
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