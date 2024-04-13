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13 Nisan 2024 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:13 Nisan 2024 Cumartesi 08:30:00

Almanya'nın Filistin Kongresi'ni engellemesi Londra'da protesto edildi

Kaynak: AA

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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin Kongresi'nin polis tarafından sonlandırılması ve Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı İngiliz rektörü Gassan Ebu Sitte'nin Almanya'ya girişinin engellenmesi, Londra'da protesto edildi.

Filistin İçin Sağlık Çalışanları isimli platformun çağrısıyla Almanya'nın Londra Büyükelçiliği önünde toplanan vatandaşlar, kongrenin engellenmesine tepki gösterdi.

Protestocular, "Almanya saklanamazsın, seni soykırımla yargılayacağız", "Özgür Filistin" ve "Binlerle, milyonlarla hepimiz Filistinliyiz" sloganları attı.

Almanya'ya girişi ve kongreye katılıp konuşma yapması engellenen Ebu Sitte de dönüşünde protestoya katıldı.

Ebu Sitte, Almanya'nın bu hamlesini "Gazze'de yaşananların tanıklarını susturmak" olarak tanımladı.

Almanya'nın kongreyi ve kendisinin ülkeye girişini engellemesini eleştiren Ebu Sitte, "Herhangi bir çeteden farklı davranmıyorlar. Birisi öldürüyor, birisi gömüyor, birisi de kanıtları yok ediyor." dedi.

Ebu Sitte, Filistin'in sesinin kesilme çabalarının geri teptiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin konulu yerel bir konferans, tüm dünyanın gözünü çevirdiği bir etkinlik oldu. Bizi susturamayacaklar. Yapmaya çalıştıkları tek şey Gazze'deki hastanelerde olanların gördükleri şeyleri görmemelerini sağlamak. Almanya ve bu soykırım savaşının işbirlikçileri, öldürülen çocukları görmememizi istiyor. İsrail'e sağladıkları silahlarla vücutları kalıcı şekilde zarar görmüş çocukları görmememizi istiyorlar."

Güney Afrika'nın ilk demokratik seçiminde (1994) Afrika Ulusal Kongresi (ANC) milletvekili olarak Meclise giren Yahudi asıllı Andrew Feinstein de protestoculara hitap etti.

Feinstein, Almanya'nın geçmişte iki soykırım yaptığını belirterek, bunlardan birinin bugünkü Namibya'da, diğerinin ise 2. Dünya Savaşı'nda gerçekleştiğini hatırlattı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün gecikmeli başlayan Filistin Kongresi, polis tarafından sonlandırılmıştı.

Polisin salona 250 kişinin girmesine izin verdiği Filistin Kongresi'nde araştırmacı Salman Ebu Sitta canlı bağlantıyla etkinliğe katılırken, polis müdahale ederek önce canlı yayını kapatmış, ardından salonun elektriğini kesmişti.

Katılımcıların tepki gösterdiği olayın ardından polis, Filistin Kongresi'nin sonlandırıldığı anonsunu yaparak, salonun terk edilmesini istemişti.

Etiketler : almanya filistin kongresi londra protesto
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