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Almanya'dan skandal karar: Filistin'e destek gösterisine izin vermediler!
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30 Aralık 2023 Cumartesi 16:28:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 16:28:00

Almanya'dan skandal karar: Filistin'e destek gösterisine izin vermediler!

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Berlin polisi, yılbaşı gecesi düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek gösterisini yasakladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yılbaşı gecesi düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek yürüyüşü yasaklandı.

Berlin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Neukölln ilçesinde 31 Aralık'ta saat 22.00'de başlayıp 01.00'e kadar sürmesi planlanan "Soykırım sırasında kutlama olmaz" sloganlı yürüyüşe izin verilmeyecek.

Yasağın geçmişteki deneyimlere dayandırıldığı açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda, gösteride halkı kışkırtıcı ve antisemitizm sloganların atılması, şiddetin yüceltilmesi ve şiddet olaylarının meydana gelme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

Berlin polisinin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında Sonnenalle Caddesi'nde geçen yıl polis ve itfaiye erlerine saldırı yapıldığı hatırlatılarak söz konusu caddede bu yıl havai fişek kullanımının yasaklandığı kaydedildi.

Etiketler : BERLİN ALMANYA FİLİSTİN YÜRÜYÜŞ
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