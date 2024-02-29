VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye, 2023'te yüzde 4,5 büyüdü
14 gizli üs kurmuşlar... CIA'nin savaşa verdiği destek ifşa oldu
Çalışmalar 15. gününde... Batuhan A'nın personeli aranıyor
Damar yolu sekiz kez bulunamayan seri katilin idamı iptal edildi
Bakan Şimşek ABD'li mevkidaşı ile görüştü
İstanbul sise büründü
29 Şubat 2024 Perşembe 09:26:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 09:26:00

Almanya, Ukrayna'ya asker gönderecek mi? Başbakan Olaf Scholz'den açıklama geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmesini istemediklerini belirterek, "Ordumuzdaki askerleri Ukrayna'ya göndermeyeceğim" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'na işaret ederek, "Ordumuzdaki askerleri Ukrayna'ya göndermeyeceğim" dedi.

Scholz, sosyal medyadan paylaştı video mesajında, NATO'nun savaşın bir tarafı olmadığını ve olmayacağını belirterek, "Bu böyle kalacak. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Bu konuda tüm müttefiklerimizle hemfikiriz." dedi.

Bunun aynı zamanda Almanya'nın savaşa dahil olmayacağı anlamına geldiğini vurgulayan Scholz, "Açık ve net bir şekilde ifade etmek gerekirse; Almanya Başbakanı olarak, ordumuzdaki askerleri Ukrayna'ya göndermeyeceğim. Askerlerimiz buna güvenebilir ve siz de buna güvenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Ortaklarla ve müttefiklerle Ukrayna'ya desteği artıracaklarını dile getiren Başbakan Scholz, Ukrayna ordusunun acilen özellikle hava savunması için daha fazla mühimmata ve silahlara ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Scholz, dün de Freiburg kentinde yaptığı açıklamada, "Ukrayna topraklarında Avrupa devletleri ya da NATO devletleri tarafından gönderilmiş hiçbir kara birliği, hiçbir asker olmayacak. Ülkelerimizde görev yapan askerler de savaşa aktif olarak katılmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Macron, 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ancak bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemişti.

Etiketler : almanya ukrayna savaş
Yeni teklisinde aşk savaşçısı

Yeni teklisinde aşk savaşçısı
Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!

Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi

Estetikleriyle Angelina Jolie'ye benzetildi
Bu dizi çok konuşulacak!

Bu dizi çok konuşulacak!
Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti

Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti
Orkestra coşkusu

Orkestra coşkusu
Hayaldi, gerçek oldu

Hayaldi, gerçek oldu
Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX