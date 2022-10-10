VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bağcılar'da vinç devrildi, operatör hayatını kaybetti
Sakarya'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı
Dünya Bankası ve IMF başkanlarından 'resesyon' uyarısı
Almanya: Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz
Terör örgütü PKK yandaşları Strazburg'daki Avrupa Konseyi önünde gösteri yaptı
New York sosyetesini kandırarak ünlenen Anna Sorokin, ABD'de ev hapsine alındı
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak
Yeni infaz yasası geliyor: Cezasız suç kalmayacak
Tunus açıklarında 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı
KKTC'nin nüfusu 382 bin 836 olarak hesaplandı
Ford Türkiye Futgolf Şampiyonası 6. etabı tamamlandı
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
İHA'ların GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan KERKES Projesi tamamlandı
İBB'nin, 2023 bütçe tahmin raporunu zamanında bakanlığa göndermediği öne sürüldü
Manisa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı
Almanya'da şirket iflasları enerji kriziyle hızla artıyor
Take Off İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı!
Ukrayna: Rusya bugünkü saldırılarda 84 seyir füzesi ve 24 İHA kullandı
Kuzey Akım 2'nin sağlam kalan ikinci hattında basınç düşürüldü
Almanya: Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz
Fitch'ten 'İngiltere derin resesyona giriyor' uyarısı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
10 Ekim 2022 Pazartesi 19:18:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 19:18:00

Almanya: Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yaptıklarını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik füze saldırılarına işaret ederek, kent sakinlerinin sabah trafiğinde ölüm korkusu yaşadığını ve bir çocuk oyun parkının yanında çukur oluştuğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladirmir Putin'in, büyük şehirlere ve sivillere füze atmasının "alçakça" ve "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu kaydeden Baerbock, "Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht de yaptığı yazılı açıklamada, Kiev ve diğer birçok şehirde yapılan son füze saldırılarının Ukrayna'ya hızlı şekilde hava savunma sistemi sağlamanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Rusya'nın füzelerle ve dronlarla yaptığı saldırıların her şeyden önce sivilleri "terörize ettiğini" belirten Lambrecht, bundan dolayı Ukrayna'ya özellikle uçaksavarlarla destek verdiklerini aktardı.

Lambrecht, gelecek günlerde de en son teknolojiyle üretilmiş Iris-T SLM tipi hava savunma sisteminin ilkinin Ukrayna'daki insanları etkili korumak için hazır olacağını kaydetti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Iris-T SLM sisteminin, yeni geliştirilmiş son teknolojiye sahip bir hava savunma sistemi olduğu belirtilerek Almanya'nın Ukrayna'ya 4 Iris-T SLM sistemi sağlayacağı aktarıldı.

Etiketler : Almanya Savunma Bakanlığı Christine Lambrecht
Fotoğrafta filtreye ihtiyacım yok

Fotoğrafta filtreye ihtiyacım yok
Artık daha cesurum

Artık daha cesurum
Kostümlü final

Kostümlü final
Evlilik güzel evimle ilgileniyorum

Evlilik güzel evimle ilgileniyorum
4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist

4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist
Farkındalık buluşması

Farkındalık buluşması
Barışma sonrası Tayland tatili

Barışma sonrası Tayland tatili
Pop ile arabesk birleşti

Pop ile arabesk birleşti
Karakterlerdeki ben değilim

Karakterlerdeki ben değilim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX