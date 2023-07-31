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31 Temmuz 2023 Pazartesi 20:15:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 20:15:00

Almanya, siber güvenlik için daha fazla yatırım yapacağını açıkladı

Kaynak: AA

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Silahlı Kuvvetleri için siber birliklerin özel bir önemi olduğunu belirterek, siber güvenlik ve iletişim teknolojilerine daha çok yatırım yapılacağını söyledi.

Pistorius, Rheinbach'ta Tomburg kışlasındaki "Siber Güvenlik" merkezine yaptığı ziyaretin ardından açıklamada bulundu.

Siber ve bilgi merkezini silahlı kuvvetlerin "gözü, kulağı ve merkezi sinir sistemi" olarak nitelendiren Pistorius, Ukrayna'daki savaşın bir yandan Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma özellikler taşıdığını, diğer yandan ise bu savaşta karmaşık siber saldırılar yaşandığını belirtti.

Pistorius, bu alanda daha çok yatırım yapacaklarını ifade etti.

Yapılan sunumlarda, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin alanında uzman daha fazla bilişimciye ihtiyacı olduğu ancak iyi eğitimli uzmanların daha iyi maaş aldıkları ve yüksek talep gördükleri için özel sektörü tercih ettikleri bildirildi.

Etiketler : almanya siber güvenlik almanya güvenlik
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