VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şahika Ercümen'den Van Gölü'nde "sıfır atık dalışı"
İmamoğlu yönetimi isyan ettirdi: Yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım
Başkentte sağanak etkili oldu
Süper Lig'de sezonun son derbisi bugün yapılacak
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa merkezci politikayı eleştirdi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, görevi Kirişci'den devraldı
04 Haziran 2023 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 16:00:00

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa merkezci politikayı eleştirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa merkezci politikayı eleştirerek, "Asya-Pasifik ülkelerinin 21'inci yüzyılı şekillendireceği çok açık." dedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'nda "Asya-Pasifik Güvenliği İçin Yeni Ortaklıklar" konulu oturumda konuştu.

Her geçen gün birbirine daha da bağlanan çok kutuplu dünyada çok uluslu işbirliğinin öneminin altını çizen Pistorius, Avrupa ve Almanya'nın uzun yıllar kendilerini merkeze almış olan politikasını eleştirdi.

Pistorius, Avrupa merkezci politikayı eleştirerek, Avrupa'nın, Asya-Pasifik ülkeleriyle uzun süre sadece ekonomik ilişkilere odaklandığına ve küresel politik gelişmelere yeterince önem vermediğine dikkati çekti.

Bölgedeki ekonomik büyümenin dünya ekonomisini etkilediğini kaydeden Pistorius, "Asya-Pasifik ülkelerinin 21'inci yüzyılı şekillendireceği çok açık." değerlendirmesinde bulundu.

Pistorius, Asya-Pasifik'te meydana gelebilecek herhangi bir silahlı çatışmanın sadece bu bölgeyi değil tüm dünyayı etkileyeceğini vurgulayarak, Almanya'nın bölgedeki barış ve güvenlik için katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Almanya'nın 2020'de Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'na taraf olduğunu anlatan Pistorius, ülkesinin 2020'deki Avrupa Konseyi Başkanlığı sırasında Avrupa Birliği (AB) ve ASEAN'ın stratejik ortaklık kurabildiğine dikkati çekti.

ASYA-PASİFİK BÖLGESİNDE SAVAŞA KARŞI ÇIKAN ÜLKELERE TEŞEKKÜR

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "Putin'in yayılmacı saldırısı" olarak nitelendiren Pistorius, "Eğer Rusya kazanırsa bu, dünyadaki revizyonist güçlere, Hint-Pasifik bölgesi de dahil olmak üzere saldırganlık ve nedensiz askeri güç kullanımının kabul edilebilir olduğunu ve başarılı olabildiğini gösterecek." diye konuştu.

Pistorius, Asya-Pasifik bölgesinde savaşa karşı çıkan ülkelere teşekkür ederek, küresel toplumun uluslararası düzeni küçümsemeye veya değiştirmeye teşebbüste bulunanlara karşı çıkmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Savaşın, Almanya'nın dış ve güvenlik politikaları için "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu ifade eden Pistorius, Almanya'nın ülke savunması için ayırdığı bütçenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sine yükseltileceğini kaydetti.

Pistorius, savaşın dünya genelinde enerji, güvenlik, ekonomi, refah ve gıda güvenliğine tehdit oluşturduğuna işaret etti.

"HUKUKUN ETKİNLİĞİNE İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

Almanya'nın ikili ve çok taraflı güven oluşturma görüşmelerini desteklemeye hazır olduğunu vurgulayan Pistorius, ABD'nin, Rusya ve Çin'e koşulsuz nükleer silah kontrolü görüşmesi teklifinde bulunmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Pistorius, çok taraflılık, diyalog ve işbirliğinin önemini vurgulayarak, "Tek taraflılık yerine çok taraflılık, çift kutupluluk yerine çok kutupluluk, meydan okuma yerine müşterek güvenlik. Gücün etkinliğine değil hukukun etkinliğine ihtiyaç duyuyoruz. Almanya, bu çabaya bağlı kalacaktır." ifadelerini kullandı.

SHANGRİ-LA DİYALOĞU

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) düzenlenen Shangri-La Diyaloğu, 2-4 Haziran Singapur'da yapılıyor.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen foruma 40'ı aşkın ülkeden 600'den fazla hükümet temsilcisi, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katılıyor.

Etiketler : almanya boris pistorius avrupa merkezci politika
Lahmacunla şov yapılmaz

Lahmacunla şov yapılmaz
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Kayahan'ın kızı olduğumu gizledim

Kayahan'ın kızı olduğumu gizledim
Psikolojik destek aldım

Psikolojik destek aldım
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Pişti oldular

Pişti oldular
54'üncü yaşını kızlarıyla kutladı

54'üncü yaşını kızlarıyla kutladı
Anne-baba torun günü

Anne-baba torun günü
Keyfimiz yerinde mutluyuz

Keyfimiz yerinde mutluyuz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX