VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski kocası dehşeti yaşatmıştı! Suç duyurusunda bulundu
AB ve Orta Asya liderleri ilk kez bir arada
İçişleri Bakanlığından, Ayvalık Belediyesi ile belediye iştiraki şirket hakkında soruşturma
ECB Başkanı Lagarde: Yüksek enflasyon, harcamalara ve üretime zarar veriyor
Fatih Sultan Mehmet madalyonu 38 bin sterline satıldı
Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı
Nefes-2 Operasyonu'nda 309 şüpheli yakalandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yıl sonu hedefimiz 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir
Maden kazası soruşturması: 25 gözaltı kararı
Türkiye'de 19. yılını dolduran BES son 10 yılda 17 kat büyüdü
Diyarbakır'da "Millet Kütüphanesi"nin temeli atıldı
Yeni birimlerin açılmasıyla aile hekimi başına düşen kişi sayısı azalacak
"Doğu Akdeniz'deki imkanlardan herkes faydalanmalı"
"İnmenin üç erken belirtisinde hemen 112'yi arayın" uyarısı
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: Liralaşma odaklı yaklaşım sergilenmeye devam e...
Yunanistan'daki 29 Ekim Resepsiyonu'na tehdit telefonu
Elon Musk Twitter'ı satın aldığını açıkladı
"KPSS soruşturmasının ön incelemesini yaptık ve savcılığa verdik"
Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik'te açılış heyecanı yaşanıyor
Belçika'da eczanelerde ilaç krizi yaşanıyor
Azerbaycan'da, Fransa'da görüşülecek, ülkeye yaptırım öngören karara karşı imza kampanyası başlatıldı
At yarışında Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ankara'da yapılacak
Başkan Erdoğan, İsrail Savunma Bakanı Gantz'ı kabul etti
AK Parti'de Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlendi
27 Ekim 2022 Perşembe 17:11:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 17:11:00

Almanya Başbakanı Scholz, Doğu Akdeniz'deki imkanlardan herkesin faydalanması gerektiğini söyledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Doğu Akdeniz'in imkanlarla dolu bir bölge olduğunu belirterek bundan tüm tarafların faydalanması gerektiğini savundu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyarette bulunan Scholz, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Scholz, görüşmede Doğu Akdeniz meselesinin de ele alındığını belirterek "Doğu Akdeniz imkanlarla dolu bir bölgedir, özellikle ekonomi alanında ve tüm bu imkanları haklarının yararına kullanmak bölgedeki tüm komşu ülkelerin faydasına olmalıdır." dedi.

"SORUNLAR DİYALOGLA ÇÖZÜLEBİLİR"

İyi komşuluk ilişkilerinin sadece Yunanistan ve Türkiye için değil, hem tüm Avrupa hem de NATO için de önemli olduğunu ifade eden Scholz, NATO müttefiklerinin birbirlerinin egemenliğini sorgulamaması gerektiğini söyledi.

Scholz, tüm sorunların uluslararası hukuk temelinde diyalogla çözülebileceğine inandığını kaydetti.

Avrupa Birliğinin (AB) enerji fiyatlarında düşüş sağlanması için çaba harcadığını aktaran Scholz, yenilenebilir enerji kaynaklarının da Avrupa enerji güvenliğinin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Scholz, Almanya'nın Yunanistan'a temin ettiği Marder tipi zırhlı araçlar için "Marder'lar Yunanistan'a teslim edildi ve her gün nerede olduklarına dair bilgi almıyoruz. Bunu istemiyoruz da. Bunu son yıllarda verdiğimiz silah sistemlerinde de yapmadık, gelecekte de yapmayacağız." ifadesini kullandı.

"MARDER TİPİ ZIRHLI ARAÇLAR MERİÇ BÖLGESİ'NDE KULLANILACAK"

Miçotakis ise Almanya'dan temin edilecek Marder tipi zırhlı araçların Meriç Bölgesi'nde kullanılacağını belirterek Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin değerlendirmesinin bu yönde olduğunu kaydetti.

Yunanistan ve Almanya'nın ticari ilişkilerinin geliştiğini savunan Miçotakis, İkinci Dünya Savaşı'na ilişkin savaş tazminatı konusunun da Almanya ile Yunanistan arasında açık bir konu olmaya devam ettiğini kaydetti.

"YUNAN HALKI DA TÜRK HALKI DA BARIŞÇIL ÇÖZÜM İSTİYOR"

Miçotakis, Türkiye'ye ilişkin şunları kaydetti:

"Komşularımız ve tüm müttefiklerimiz Yunanistan adalarının kimseyi tehdit etmediğini biliyor. Uluslararası anlaşmaların keyfi yorumlarla değişmediğini herkes biliyor. Tarihin illüzyonla, coğrafyanın sahte haritalarla değişmediği gibi."

Türkiye ve Yunanistan'ın sorunlarını barışçıl yollarla çözmesi gerektiğini ve kendisinin dostluk eli uzatmaya hazır olduğunu öne süren Miçotakis, "Yunan halkı da Türk halkı da Avrupa da bunu istiyor. Atina da tabii bunu istiyor." dedi.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtıralarının da görüşmede ele alındığını kaydeden Miçotakis, Yunanistan'ın Libya'daki gelişmelere ilişkin "Berlin Sürecine" katılmak istediğini aktardı.

Etiketler : yunanistan doğu akdeniz almanya başbakanı olaf scholz
Diyarbakır enerjisi

Diyarbakır enerjisi
Aşk yeniden doğdu

Aşk yeniden doğdu
Titremiş korkmuş haldeydi

Titremiş korkmuş haldeydi
2.5 saat canlı

2.5 saat canlı
Kıyafetleri miniklere umut olacak

Kıyafetleri miniklere umut olacak
Ailenin düetisyeni

Ailenin düetisyeni
EFSANE KADIN KUTLAMASI

EFSANE KADIN KUTLAMASI
Şarkıcı değil 'Avukat hanım' diyeceksiniz

Şarkıcı değil 'Avukat hanım' diyeceksiniz
Provalarda eşi yanında

Provalarda eşi yanında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX