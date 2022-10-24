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Aliyev'den, 'Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın üçlü istişare formatı' açıklaması
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24 Ekim 2022 Pazartesi 16:53:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 16:53:00

Aliyev'den, 'Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın üçlü istişare formatı' açıklaması

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilerleyen dönemde üçlü istişarelerin başlaması konusunu gündeme getirerek Azerbaycan olarak buna hazır olduklarını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çalışma ziyareti için geldiği Gürcistan'da Başbakan İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi. Baş başa görüşme gerçekleştiren Aliyev ve Garibaşvili ortak basın toplantısı düzenledi.

Aliyev, Garibaşvili ile birçok konuyu müzakere ettiklerini, müzakerelerin merkezinde ise bölgede yaşanan süreçler ve güvenlikle ilgili konuların bulunduğunu belirtti.

Aliyev, "2. Karabağ Savaşı sonrasındaki durum ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmelerinin gidişatı hakkında Garibaşvili'ye bilgi verdiğini belirterek, "Karabağ sorununun sona ermesinden sonra Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşması imzalama zamanının geldiğine inanıyoruz. Bizim niyetimiz budur. Ermenistan tarafına 5 ana ilkeden oluşan önerilerimizi sunduk. Ermenistan'ın da siyasi irade göstereceğini ve uluslararası toplum tarafından tanınan bu ana ilkeler temelinde Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalayacağını umuyorum. Bu gerçekleşirse, Güney Kafkasya'ya barış gelecek ve aynı zamanda iş birliği fırsatları da ortaya çıkacaktır. Bugün aynı zamanda Gürcistan-Azerbaycan-Ermenistan istişarelerinin başlaması konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Ermenistan tarafı buna hazırsa biz de hazırız." dedi.

BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN PETROL BORU HATTI İLE YAPILAN İHRACAT ARTIRILACAK

Garibaşvili ile enerji konularını da müzakere ettiklerini bildiren Aliyev, "Projelerimiz başarıyla yürütülmektedir ve yeni projelerle ilgili düşünüyoruz. Biz, dünya pazarlarına gaz ihracatını artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl 22 milyar metreküp ihracat yapacağız, gelecek yıl daha da artacak. Önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa'ya gaz ihracatımız ikiye katlanacak. Aynı zamanda gelecek yıl Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ile yapılan ihracat da artırılacak. Biz aynı zamanda şu anda kullanılmayan Bakü-Supsa petrol boru hattını da kullanmak istiyoruz." bilgisini paylaştı.

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİR YOLUNUN TAŞIMA KAPASİTESİNİ 5 MİLYON TONA ÇIKARILMASI PLANLANIYOR

Aliyev, Gürcistan'la ulaşım alanında da sıkı iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, "Gürcistan ile Azerbaycan arasındaki kargo taşımacılığı hacmi bu yıl yüzde 75 arttı. Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun taşıma kapasitesini 5 milyon tona çıkarmayı planlıyoruz. Bu amaçla bu projeye bu yıl ve gelecek yıl Azerbaycan tarafından ek yatırım yapılacak." diye konuştu.

Gürcistan Başbakan Garibaşvili de Aliyev'le bölgedeki durumu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki temasları ve barış sürecini konuştuklarını bildirdi.

Garibaşvili, "Bizzat ben ve hükümetimiz, (Azerbaycan ile Ermenistan arasında) barışı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizdeki iyi komşuluk ilişkileri hiçbir iş birliği formatına aykırı değil. Bunu güçlendireceğiz. Birlikte çok şey yapabileceğimize eminim. Sizin Güney Kafkasya'da iş birliği formatı oluşturulması yönünde Prag'da ortaya koyduğunuz girişimi de destekliyorum." dedi.

Etiketler : gürcistan azerbaycan ermenistan ilham aliyev
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