VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Muhsin Yazıcıoğlu dosyasındaki bazı belgeler imha edilmiş
Putin'den yeni kararname: Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçecek
OPEC günlük petrol üretimini azaltacak
Aliyev ile Paşinyan Prag'da dörtlü görüşmede bir araya gelecek
Bakan Karaismailoğlu: Güney Kore ile dev altyapı projelerindeki iş birliğini sürdürmek istiyoruz
İran'dan iç işlerine müdahale etmekle suçladığı Avrupa'ya 'karşılık veririz' uyarısı
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürdü
Katar tezkeresi Meclis'te kabul edildi
Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Bir milimetre geri adım atmak yok
Türkiye'nin Özel Operasyonlar Aracı göreve hazır
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Almanya'da yüksek enflasyonun devam etmesi bekleniyor
DSÖ: Suriye'de 10 binin üzerinde kolera vakası görüldü
Türkiye, İsveç'in Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
DTÖ, 2023'te küresel ticarette keskin bir yavaşlama öngörüyor
Kabil'de İçişleri Bakanlığı kampüsündeki camide patlama
"Başörtüsü özgürlüğü bir kanunla tanınırsa, başkası bu kanunu yasak hale getirebilir"
EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi
Başkan Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
Danimarka Başbakanı Frederiksen'den erken seçim çağrısı
İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı
Müzisyen Onur Şener cinayeti soruşturmasında güvenlik kameraları incelemeye alındı
Başkan Erdoğan ile Bahçeli'den kritik görüşme!
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Bunlar yalancı yalancı!
05 Ekim 2022 Çarşamba 18:06:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 18:06:00

Aliyev ile Paşinyan Prag'da dörtlü görüşmede bir araya gelecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ilk kez yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile dörtlü görüşme gerçekleştirecek.

Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile dörtlü görüşme yapacak.

Paşinyan, "Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak için Prag'a gidiyorum. Orada ben, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve AB Konseyi Başkanı arasında dörtlü bir görüşme planlanıyor. Hiçbir şey değişmezse bunlar esasen barış gündeminin genel tartışmasına uyan ana toplantılar olacak." ifadelerini kullandı.

Paşinyan, daha sonra Bağımsız Devletler Topluluğunun (BDT) gayriresmi zirvesine katılmak için Rusya'nın St. Petersburg kentine hareket edeceğini aktardı.

TOPLANTI 6 EKİM'DE YAPILACAK

Çekya'nın başkenti Prag'da 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra 17 AB üyesi olmayan Avrupa ülkesinin davet edildiği toplantı 6 Ekim'de düzenlenecek.

Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

İlk toplantının sonunda resmi bir bildiri yayımlanması veya resmi kararlar alınması beklenmiyor.

Etiketler : Armenpress Paşinyan Aliyev
Ekimde aşk başkadır

Ekimde aşk başkadır
Sarışın mı esmer mi?

Sarışın mı esmer mi?
Doktorluktan müziğe geçti

Doktorluktan müziğe geçti
Hedef 30 metre

Hedef 30 metre
Bu dünya kaldıramaz aşkımızı

Bu dünya kaldıramaz aşkımızı
Harbiye kahkahası

Harbiye kahkahası
102 bin kişilik coşkulu konser

102 bin kişilik coşkulu konser
Boğaz'da evlendi

Boğaz'da evlendi
Albüm hazırlığı

Albüm hazırlığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes