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08 Şubat 2024 Perşembe 14:15:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 14:15:00

Aliyev, dün yapılan seçimin Azerbaycan halkı için özel tarihi önem taşıdığını belirtti

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün gerçekleştirilen ve ülkenin tüm topraklarını kapsayan cumhurbaşkanı seçiminin Azerbaycan halkı için özel tarihi önem taşıdığını belirtti.

Aliyev, seçimleri gözlemlemek için Azerbaycan'da bulunan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Genel Sekreteri Sergey Lebedev'i kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, kabuldeki konuşmasında, dünkü seçimlerin ilk kez ülkenin tüm topraklarını kapsadığına dikkati çekerek, Hankendi, Şuşa ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere tüm bölgelerde seçim düzenlenmesinin Azerbaycan halkı için özel tarihi önem taşıdığını vurguladı.

Aliyev, zorunlu göçmenlerin bir kısmının ata yurtlarına geri döndüğünü, Büyük Dönüş Programı diye nitelendirdikleri bu sürecin ilk aşamasının 2026'da tamamlanacağını bildirdi.

Azerbaycanlılar, ülkeyi 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için dün sandık başına gitmişti.

Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kurulmuş, böylece ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapılmıştı.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, bir zamanlar ayrılıkçı Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de seçmenler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı seçebilmek için oy kullanmıştı.

Etiketler : azerbaycan ilham aliyev seçim
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