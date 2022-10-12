VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin F-16 kararı sonrası komşu karıştı
Setlere film dönüşü
Hareketli şarkı yazamıyorum
Yeni akım 'telefona imza'
30'dan sonra hayatı anladım
Çekiştirmeyin kıyafetlerimi!
Eski eşe mesajlı gönderme
Kız bebek geliyor
Kutsal Damacana Müjde'si
Kıyafetler Mehmetçik için
10. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Jüri Üyeleri Açıklandı!
Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'ne Başvurular 17 Ekim'e Uzatıldı
HSK'ya 10 yeni üye... Şehit tuğgeneralin hakim eşi de göreve seçildi
Astana'da tarihi zirve! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinde
Başkan Erdoğan Kazakistan'da
Antalyaspor'da sakatlık geçiren Ndao 5 ay sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 250. maçına AEK Larnaca karşısında çıkıyor
Dolar merkezli uluslararası para sistemi sürdürülebilir mi?
Körfez ülkelerinin gazı Avrupa'nın soğuğunu kırabilir mi?
Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndaki stratejisi dengeleri nasıl değiştirebilir?
"Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey" çocuklara havacılığı sevdirecek
Geyikler ve Kuşlar
Kadıköy'deki patlamanın sırrı çözüldü... Bombacı eski katil çıktı
Avrupa'da 5 ülkede seçimlerin ardından hala hükümetler kurulamadı
12 Ekim 2022 Çarşamba 11:28:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 11:28:00

AİHM, İsviçre'yi dul kadınlar ve erkekler arasında ayrımcılıktan mahkum etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), dul kadınlara dul erkeklerden daha fazla devlet yardımı yapan İsviçre'nin ayrımcılık yaptığına hükmetti.

Eşini 1994'te bir kazada kaybeden, o sırada 1 ve 4 yaşında olan çocuklarına tek başına bakmak zorunda kalan Max Beeler, İsviçre yasasına göre en küçük çocuğu 18 yaşına gelince devletin dul erkeklere verdiği yardımı kesmesini önce İsviçre mahkemelerine taşıdı.

Beeler, İsviçre yargısında istediği sonucu alamayınca AİHM'e başvurdu.

AİHM, dul kadınlara devlet yardımının hayat boyu verilmesini, dul erkeklere ise en küçük çocuklarının reşit olmasıyla kesilmesini öngören İsviçre yasalarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) aykırı ve ayrımcı bir uygulama olduğuna hükmetti.

İsviçre yönetiminin, evin ve karısının geçimini erkeğin sağladığı varsayımını doğru bulmayan AİHM, sadece çok ciddi etmenlerin AİHS'yi ihlal etmeden cinsiyetler arasında farklı muameleye izin vereceğini vurguladı.

AİHM yargıçları, İsviçre'nin Beeler'a 5 bin avro manevi tazminat, 16 bin 500 avro da masraf ödemesine hükmetti.

Etiketler : İsviçre yargısı AİHS AİHM yargıçları
Türk dizileri Cannes yolcusu

Türk dizileri Cannes yolcusu
Albüm sonrası ilk konser

Albüm sonrası ilk konser
‘Gül Masalı'na ani final

‘Gül Masalı'na ani final
Konyalıları coşturdu

Konyalıları coşturdu
Davetten davete

Davetten davete
Aslı ile tanışacak

Aslı ile tanışacak
40'ımız uçuyor

40'ımız uçuyor
Alamadığı eşya 28 milyon kazandırdı

Alamadığı eşya 28 milyon kazandırdı
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX