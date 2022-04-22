Afganistan'da camiye bombalı saldırı
Kaynak: AA
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.
Afganistan'da Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesi Emniyet Müdürü Hafiz Ömer, basına yaptığı açıklamada, ilçedeki Mevlevi Sikander Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırıda can kaybının olduğunu belirten fakat sayı vermeyen Ömer, yaralıların hastanelere kaldırıldığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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