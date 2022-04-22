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22 Nisan 2022 Cuma 18:32:00 - Güncelleme:22 Nisan 2022 Cuma 18:32:00

Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Kaynak: AA

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Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan'da Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesi Emniyet Müdürü Hafiz Ömer, basına yaptığı açıklamada, ilçedeki Mevlevi Sikander Camisi'ne bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda can kaybının olduğunu belirten fakat sayı vermeyen Ömer, yaralıların hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Etiketler : Afganistan can kaybı Kunduz vilayeti
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