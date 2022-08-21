Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderilecek

Türkiye genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri'nde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.

Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen de işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'nden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.

Afganistan uyruklular, İstanbul'dan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.