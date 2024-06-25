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25 Haziran 2024 Salı 11:24:00 - Güncelleme:25 Haziran 2024 Salı 11:24:00

Aborjinlerden timsah ziyafeti!

Kaynak: Güneş Gazetesi

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Avustralya Aborjinleri, yerleşim yerine yaklaşan ve çocuk ve köpeklere tehdit oluşturan 3.6 metre uzunluğundaki timsahı pişirdi.

Avustralya'nın yerlileri Aborjinler, çocukları kovalayıp köpekleri yiyen timsahı pişirip yedi.

CNN'de yer alan habere göre, Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'ndeki Bulla kasabasındaki polis, toplum için tehlikeli bulduğu timsahı vurdu.

Yetkililer, yaptıkları açıklamada sudan çıkan timsahın çocuk ve yetişkinlere saldırdığı,birkaç köpeği de yediği belirtildi.

Kuzey Bölgesi Polis Çavuşu Andrew McBride, hayvanın "timsah kuyruğu çorbasına dönüştürüldüğünü, mangalda olduğunu, birkaç parçanın muz yapraklarına sarılıp yeraltında pişirildiğini" söyledi.

Polis çavuşu, Aborjinlerin "Geleneklere uygun" şekilde bir ziyafet çekildiğini açıkladı.

Etiketler : avustralya aborjin timsah
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