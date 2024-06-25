Aborjinlerden timsah ziyafeti!

Avustralya'nın yerlileri Aborjinler, çocukları kovalayıp köpekleri yiyen timsahı pişirip yedi.

CNN'de yer alan habere göre, Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'ndeki Bulla kasabasındaki polis, toplum için tehlikeli bulduğu timsahı vurdu.

Yetkililer, yaptıkları açıklamada sudan çıkan timsahın çocuk ve yetişkinlere saldırdığı,birkaç köpeği de yediği belirtildi.

Kuzey Bölgesi Polis Çavuşu Andrew McBride, hayvanın "timsah kuyruğu çorbasına dönüştürüldüğünü, mangalda olduğunu, birkaç parçanın muz yapraklarına sarılıp yeraltında pişirildiğini" söyledi.



Polis çavuşu, Aborjinlerin "Geleneklere uygun" şekilde bir ziyafet çekildiğini açıkladı.