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15 Eylül 2023 Cuma 22:15:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 22:15:00

AB'nin Ukrayna tahıl ürünlerine uyguladığı yasak kalkıyor

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), üyesi Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan'a Ukrayna'dan tahıl ürünleri ithal edilmesine yasak getiren kararın bugün sona ereceğini bildirdi.

AB Komisyonu, Ukrayna'dan AB ülkelerine tarımsal ürün ithalatı konusunda açıklama yayımladı.

Açıklamada, Ukrayna'nın AB'ye tahıl ve diğer gıda ürünleri ihracatına yönelik uygulanan kısıtlayıcı önlemlerin süresinin bugün sona ereceği anımsatıldı.

Komisyonun Ukrayna'dan 4 kategorideki tarım ürünleri ihracatının AB pazarına etkisine ilişkin verileri analiz ettiğine işaret edilen açıklamada, yapılan çalışmalar sonucunda 2 Mayıs tarihinde uygulamaya konulan geçici tedbirlerin Ukrayna'ya sınırı olan 5 üye ülkedeki piyasa bozukluklarını ortadan kaldırdığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Açıklamada, alınan tedbirlerin Ukrayna tahılının AB dışındaki ülkelere ihracatının artmasını sağladığı kaydedildi.

Mevcut önlemlerin bugün sona ereceğinin altı çizilen açıklamada, Ukrayna'nın 5 üye ülkeye tahıl ihracatındaki artışları önlemek için 30 gün içinde yasal tedbirler alacağı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın 16 Eylül'den itibaren komşusu olan AB ülkelerinde herhangi bir piyasa bozulmasını önlemek amacıyla 4 grup ürünün ihracatını kontrol etmek için de etkili önlemler uygulamaya koyacağı kaydedildi.

AB Komisyonu ve Ukrayna'nın öngörülemeyen durumlara hızla tepki verebilmek için piyasayı yakından takip edeceğine işaret edilen açıklamada, "AB Komisyonu, Ukrayna'nın etkili tedbirleri yürürlükte olduğu ve tam olarak çalıştığı sürece herhangi bir kısıtlama uygulamaktan kaçınacaktır." ifadesi yer aldı.

Böylece, AB'nin Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan'a Ukrayna tahılı ithal etmemelerini sağlayan kararı bugün sonunda bitecek.

Özellikle, Polonya ve Macaristan, çiftçilerini korumak için Ukrayna tahılına kısıtlamanın uzatılmasını istiyordu.

Polonya, Macaristan, Slovakya ve Romanya, AB'nin karar almaması halinde kısıtlamaları tek taraflı uzatabileceklerini açıklamıştı.

SÜREÇ HAKKINDA

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Ukrayna'dan önemli miktarda tahıl ve gıda ürünü kara yoluyla Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlanmıştı.

Ukrayna tarım ürünleri özellikle sınır ülkeleri olan Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ile yakındaki Bulgaristan piyasalarına girmişti.

Ucuz olan Ukrayna tahıl ve gıda ürünleri bu ülkelerdeki çiftçileri rahatsız etmiş ve hükümetler Ukrayna ürünlerine yasak uygulamaya başlamıştı.

AB Komisyonu da, Ukrayna'dan tahıl ithalatına karşı ülkelerin kaygılarını gidermek için ürünlerin transit geçişine izin verilmesi halinde çiftçilere ilave destek sağlanmasını ve bazı Ukrayna ürünlerine kısıtlama getirilmesini içeren bir plan hazırlamıştı.

AB'nin 2 Mayıs'ta uygulamaya konan geçici tedbirleri kapsamında Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan, Ukrayna'dan buğday, mısır, kolza ve ayçiçeği ithal etmiyordu.

Etiketler : avrupa birliği tahıl ürünleri yasak
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