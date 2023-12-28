ABD'nin Ukrayna'ya yardımları 24 milyar doları geçti
Kaynak: AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, son bir yılda ABD'den 24 milyar dolardan fazla silah yardımı yapıldığını bildirdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Zelenski, "Bu sene boyunca ABD, Ukrayna'ya 34 paket halinde toplam 24 milyar dolardan fazla askeri yardım sundu. 'Patriot' hava savunma sistemleri, 'Abrams' tankları, zırhlı araçlar, 'ATACMS' füzeleri, DPICM (çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat), mayın temizleme araçları ve diğer önemli kalemleri teslim aldık." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesine F-16 savaş uçaklarının gönderilmesini "tarihi bir karar" olarak niteledi.
ABD'den gelecek 250 milyon dolarlık yeni askeri destek paketi için ABD Başkanı Joe Biden'a bizzat teşekkür eden Zelenski, "Bizler hiçbir zaman yardımları unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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