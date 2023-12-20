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20 Aralık 2023 Çarşamba 16:50:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 16:50:00

ABD'nin Kızıldeniz'deki çok uluslu misyonuna katılan İtalya'da muhalefet tepkili: Başka bir çatışmanın içine sürükleniyoruz

Kaynak: AA

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İtalya'nın, Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılara karşı ABD liderliğinde oluşturulan çok uluslu güvenliği sağlama misyonuna bir fırkateyn ile katılacağı bildirildi. Muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri Giuseppe Conte ise Kızıldeniz'e fırkateyn gönderme kararını eleştirerek 'Bizi başka bir çatışmanın içine sürüklüyorlar.' yorumunu yaptı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanlığı, İtalyan Donanmasında görev yapan FREMM sınıfı Virginio Fasan fırkateynini, Yemen'deki Husilerin gemilere yönelik saldırılarına karşı ABD liderliğinde oluşturulan çok uluslu misyon kapsamında Kızıldeniz'de konuşlandırma kararı aldı.

Fasan fırkateyninin normalde şubatta Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'nda deniz korsanlarına karşı mücadeleyi destekleme operasyonu "Atalanta"ya gitmesinin planlandığı ancak öncesinde Kızıldeniz'deki bu misyona katılacağı ifade edildi.

İtalya'nın fırkateyn gönderme kararının, Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin ile dünkü görüşmesinin ardından alındığı belirtildi.

Crosetto'nun, fırkateyn gönderme kararının arkasında, Kızıldeniz rotasını koruyarak ham madde piyasasında fiyatların artışını önleme amacı olduğunu söylediği kaydedildi.

Bu arada, La Repubblica gazetesinin haberinde de İtalya'nın Fasan fırkateynine ek olarak ikinci bir gemiyi daha göndermesinin ihtimal dahilinde olduğu ifade edildi.

Muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri Giuseppe Conte ise Kızıldeniz'e fırkateyn gönderme kararını eleştirerek "Bizi başka bir çatışmanın içine sürüklüyorlar." yorumunu yaptı.

- KIZILDENİZ'DE SALDIRILAR

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

CENTCOM ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresinden dün yapılan açıklamada, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Babu'l Mendeb Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiği bildirilmişti.

Etiketler : abd kızıldeniz italya tepki
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