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19 Aralık 2023 Salı 16:43:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 16:43:00

ABD'nin Kızıldeniz'de koalisyon kurmasının ardından İran, 55 bin kişilik deniz milisleri oluşturdu

Kaynak: AA

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ABD'nin Yemen'de İran destekli Husilerin saldırılarına karşı Kızıldeniz'de "seyrüsefer güvenliğini korumak" amacıyla koalisyon kurmasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, 55 bin kişilik deniz milisleri oluşturduklarını duyurdu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Denizlerde faaliyet gösterecek milis güçler oluşturduklarını aktaran Tengsiri, "Şu anda okyanus seferberlik güçleri (Besiç) oluşturduk ve bu Besiç güçleri, Tanzanya'ya ulaşabilecek büyüklükte teknelere sahip. Bundan sonraki aşama ise gölge donanma kuvvetleri oluşturmak." ifadelerini kullandı.

İranlı komutan, 55 bin kişiden oluşan deniz seferberlik güçlerini ilk olarak Basra Körfezi'nde oluşturduklarını ve bir sonraki aşamada ise ülkenin kuzeyindeki sularda (Hazar Denizi) kurmayı planladıklarını belirtti.

Tengsiri, seferberlik güçlerine ait teknelerin 107 milimetrelik roketlerle donatıldığı bilgisini verdi.

İran'ın deniz seferberlik güçlerini oluşturduğuna dair açıklamasının, ABD yönetiminin, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı uluslararası gemilere Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından düzenlenen saldırılara karşı çok uluslu bir misyon kurulduğunu duyurmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

İran'da Kasım 1980'de Irak Savaşı sırasında devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin seferberlik ilanıyla Devrim Muhafızları bünyesinde kurulan Besiç üyeleri gönüllü milisler olarak biliniyor.

Hemen hemen her yaştan üyeye sahip Besiç mensuplarının görevleri arasında rejime karşı isyanların bastırılması olmak üzere iç güvenliğin sağlanması ve kanunların uygulanması yer alıyor.

Etiketler : İRAN ABD KIZILDENİZ MİLİS
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