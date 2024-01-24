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ABD'nin Irak ve Suriye'deki 3 üssüne saldırı düzenlendi
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24 Ocak 2024 Çarşamba 22:51:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 22:51:00

ABD'nin Irak ve Suriye'deki 3 üssüne saldırı düzenlendi

Kaynak: AA

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Irak'taki İran yanlısı Irak İslami Direnişi, Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu 3 üsse SİHA ve füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Irak'taki İran yanlısı silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Irak'ın batısındaki Anbar'daki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü ile Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Erbil Havalimanı'ndaki ve Suriye'deki Conoco petrol sahasındaki ABD üslerine SİHA ve füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Irak İslami Direnişi, saldırıların Siyonist rejiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yaptığı katliamlara yanıt olarak düzenlediğini vurguladı.

ABD, IRAK'TAKİ 3 NOKTAYA SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD güçlerine yönelik saldırılara karşılık olarak ABD Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Irak'ta İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin çatısı altında bulunan Kataib Hizbullah'a (Hizbullah Tugayları) ve İran'a bağlı diğer grupların kullandığı 3 tesise saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Irak tarafından yapılan açıklamada, ABD saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Etiketler : SİHA saldırısı İran yanlısı direniş ABD üssü saldırıları
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