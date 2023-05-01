ABD'deki hortumda araçlar uçtu
Kaynak: İHA
ABD'nin Florida eyaletini vuran hortum yoldaki araçları uçurdu.
ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Palm Beach Gardens'ı vuran hortumda çok sayıda ev ve araçta hasar meydana geldi.
Bazı araçlar hortuma yolda yakalandı.
Saatte 160 kilometre rüzgar hızına sahip hortum nedeniyle bazı araçlar uçtu.
Çok sayıda araç ters yüz olurken, hortumda can kaybı olmadığı açıklandı.
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