"Çok geç olmadan Stoltenberg'i işten kovun"

ABD'li askeri uzman Stephen Bryen, Çinli Asia Times portalına yazısında, "Eski Norveç Başbakanı ve mevcut NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in henüz çok geç olmadan hemen şimdi işten kovulması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Stoltenberg'in, Ukrayna'ya Rusya topraklarına saldırılarında F-16 kullanmasına izin verilmesi yönündeki sözlerinin 'savaş ilanı' olduğunu kaydeden Bryen, bu irrasyonel ve tehlikeli adımın en kısa zamanda önlenmesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Eğer görevde kalmasına izin verilirse NATO'yu nükleer silahlar da içerebilecek bir Avrupa savaşına sürükleyecek. Stoltenberg her şeyden önce NATO'nun saldırı değil savunma amaçlı bir ittifak olduğunu anlamıyor.

Rusya, NATO üyesi olan hiçbir ülke için tehdit arz etmediğini, ama çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri göz ardı etmeyeceğini defalarca dile getirmişti.

Eşit haklara dayanan diyaloga açık olduklarını kaydeden Rus yetkililer, Batı'ya Avrupa'yı askerileştirme politikasından vazgeçme çağırısında bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'yla doğrudan savaş istemediklerini, ama eğer isteyen varsa Moskova'nın buna hazır olduğunu kaydetmişti.