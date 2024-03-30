VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İletişim Başkanlığından "Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Belediyecilik" Kitabı
Emine Erdoğan, Dünya Sıfır Atık Günü'nü kutladı
Liderler oylarını nerede kullanacak?
Sıfır Atık gazetesinin yeni sayısı yayınlandı
Türkiye, 1 hafta boyunca çöl tozunun etkisinde kalacak
Biden yönetiminin İsrail'e silah satışını "gizli" onaylamasını eleştirdi
30 Mart 2024 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 12:00:00

ABD'li Senatör Sanders, Biden yönetiminin İsrail'e silah satışını "gizli" onaylamasını eleştirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de bağımsız Senatör Bernie Sanders, Başkan Joe Biden yönetiminin kamuoyuna duyurmadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e silah satışına onay vermesine tepki gösterdi.

ABD'de bağımsız Senatör Bernie Sanders, X sosyal medya hesabından, Washington Post gazetesinin İsrail'e silah satışına onay verilmesine ilişkin haberini paylaştı.

"ABD, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya sivilleri bombalamayı bırakması için yalvarırken, aynı zamanda şehirleri yerle bir edecek binlerce bomba gönderemez." değerlendirmesinde bulunan Sanders, suç ortaklığına son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Senatör Sanders, bu durumun çok "tiksindirici" olduğunu belirterek, "İsrail'e daha fazla bomba yok." ifadesini kullandı.

WASHİNGTON POST: ABD'DEN İSRAİL'E YENİ SAVAŞ UÇAĞI VE BOMBA SEVKİYATINA ONAY

Gazete, ismi açıklanmayan Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin yakın zaman önce İsrail'e yeni silah sevkiyatını onayladığını belirtmişti.

Haberde, Biden yönetiminin bu sevkiyatları daha önceki Kongre bildirimlerine göre yaptığı için bu sefer Kongreye bildirmeden ve kamuoyuna duyurmadan gerçekleştirdiğine işaret etmişti.

Buna göre, ABD yönetimi, kamuoyuna açıklamadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e 25 F-35 ve uçak motorunun satışına ve 1800 MK84 güdümsüz bomba ile 500 MK82 güdümsüz bombanın gönderilmesine de onay verdi.

Etiketler : abd bernie sanders binyamin netanyuhu joe biden israil gazze silah satışı
Şebnem Schaefer tiyatroda

Şebnem Schaefer tiyatroda
Hırsız damat istemem

Hırsız damat istemem
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'
Başarı yemeği

Başarı yemeği
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX