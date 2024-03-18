Yahudi işgalcilere yaptırım kararı

AB'den Yahudi işgalcilere yaptırım: Kararlar bireysel olarak uygulanacak
Kaynak: AA
Avrupa Birliği (AB) Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi işgalcilere bireysel yaptırımlar uygulama kararı aldı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere bireysel yaptırımlar uygulamakta mutabık kaldığını duyurdu.
Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 27 üye ülkenin şiddet yanlısı Yahudi yerleşimcilere bireysel yaptırımlar uygulama konusunda uzlaşmaya vardığını bildirdi.
Konunun önceki dışişleri bakanları toplantısının da gündeminde olduğunu ancak oy birliğine varılamadığı için karar alınamadığını belirten Borrell, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinden sorumlu olduğu belirlenen kişilerin listesinin oluşturulduğunu söyledi.
Borrell, bu kişilere AB'nin mevcut bireysel yaptırım rejiminin uygulanacağını; bunun AB topraklarına giriş yasağı, AB'deki mal varlıklarının dondurulması veya bunlara el konulmasını içerdiğini anlattı.
Gazetecilerin listedeki isimlere dair soruları üzerine Borrell, "İsimler aklımda değil." dedi.
Borrell, listenin hazır olduğunu ve bundan sonra uygulamaya geçileceğini kaydetti.
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