ABD'den yeni Rusya kararı

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03 Mart 2022 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 10:30:00

ABD duyurdu! Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarları da içeren savunma yardımı yapacak

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus oligarkların mal varlıklarına el konulacağını duyurdu. Blinken ayrıca Ukrayna'ya aralarında tanksavar ve uçaksavar silahların da bulunduğu savunma ekipmanlarını ulaştıracaklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Antony Blinken, Ukrayna'ya aralarında tanksavar ve uçaksavar silahların da bulunduğu savunma ekipmanlarının teslimatını koordine ettiklerini bildirdi.

Blinken, Dışişleri Bakanlığında, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Ukrayna'ya her türlü savunma, güvenlik, insani ve ekonomik yardımı sağladığını belirten Blinken, "Ülkelerini beceri ve kararlılıkla savunan Ukraynalı savaşçılara yardım için tanksavar, uçaksavar, küçük silahlar ve cephanelerin de aralarında bulunduğu savunma yardımını ulaştıracağız" dedi.

"OLİGARKLARIN TÜM MAL VARLIKLARI DONDURULACAK"

Blinken, ABD'nin bugüne kadar aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus oligarkların bulunduğu birçok kişiye yaptırım kararı aldığını anımsatarak "ABD Adalet Bakanlığı, bünyesinde kurulan yeni görev gücü ile Rus oligarkların yatları, özel jetleri ve diğer tüm mal varlıklarını donduracak ve bunlara el koyacak." dedi.

"SİVİL ÖLÜMLER VE İNSANİ SONUÇLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Rusya'nın sivilleri hedef aldığını ve on binlerce Ukraynalının sığınaklara girdiğini, yüz binlerce insanın ise komşu ülkelere sığınmak durumunda kaldığını belirten Blinken "Bu utanç verici. Sivil ölümler ve insani sonuçlar artmaya devam edecek." diye konuştu.

Blinken, bu savaşın Rus halkından ziyade Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Rus halkına mesajım şudur; biliyoruz sizler bu savaşın parçası değilsiniz. Siz de Ukraynalılar, Amerikalılar veya dünyadaki diğer insanlar gibi temel şeyler istiyorsunuz. İyi işler, temiz hava ve su, çocuklarınızı güvenli mahallelerde yetiştirmek gibi, onların iyi okullara gitmesini sağlamak ve sizden daha iyi bir hayata sahip olmasını istiyorsunuz. Başkan Putin'in bu kışkırtma olmaksızın başlattığı savaşı size bunlardan herhangi birini nasıl getirecek? Hayatlarınızı nasıl iyileştirecek?"

BLINKEN, BELÇİKA, POLONYA, MOLDOVA VE BALTIK ÜLKELERİNE GİDİYOR

Yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'e gideceğini açıklayan Blinken, orada NATO ve Avrupa Birliği (AB) liderleri ile bir araya geleceğini, daha sonra da yüz binlerce Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yapan Polonya'ya, Moldova'ya gideceğini kaydetti.

Blinken, Baltık ülkelerinden Letonya, Estonya ve Litvanya'ya gideceğini aktararak ABD'nin tüm NATO ortaklarına bağlı olduğunu ve NATO topraklarının her karışını koruyacaklarını yineledi.

ABD'den Kiev'e destek vermek üzere bölgeye gitmek isteyenlerle ilgili bir soruya yanıt veren Blinken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya ve halkına yardım etmek isteyenlerin sivil toplum kuruluşları üzerinden insani yardımda bulunabileceğini dile getirdi.

NÜKLEER UYARISI

Putin'in ülkesinin nükleer caydırıcılık güçlerini alarm seviyesine çıkarmasına da tepki gösteren Blinken, "Nükleer silahlara ilişkin kışkırtıcı söylemler sorumsuzluğun zirvesidir, tehlikelidir." diye konuştu.

Blinken, ABD'nin kendi nükleer alarm seviyesini değiştirmediğini kaydetti.

Rusya'ya diplomasi kapısının her zaman açık olduğunu belirten Blinken, Rusya'nın farklı bir yol seçmesi durumunda ABD'nin buna da hazırlıklı olduğunu söyledi.

Etiketler : Antony Blinken ABD RUSYA
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