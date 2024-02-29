ABD'den yardım bekleyen Gazzelilere yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Beyaz Saray, yardım bekleyen Gazzelilerin İsrail tarafından vurulmasının "ciddi bir olay" olduğunu ve saldırının detaylarına bakacaklarını açıkladı.

İşgalci İsrail yardım bekleyen Filistinliler hedef aldı! Şehit sayısı 100'ü aştı

İşgalci İsrail'den alçak açıklama!