29 Şubat 2024 Perşembe 18:07:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 18:07:00
ABD'den yardım bekleyen Gazzelilere yapılan saldırıya ilişkin açıklama
Beyaz Saray, yardım bekleyen Gazzelilerin İsrail tarafından vurulmasının "ciddi bir olay" olduğunu ve saldırının detaylarına bakacaklarını açıkladı.
Beyaz Saray, yardım bekleyen Gazzelilerin İsrail tarafından vurulmasının "ciddi bir olay" olduğunu ve saldırının detaylarına bakacaklarını açıkladı.
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